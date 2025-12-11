¿Habrá concertación del salario mínimo para 2026? Esta es la condición básica que le pusieron los sindicatos a los empresarios

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en uno de sus momentos más tensos.
Las centrales obreras, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), afirmaron que no se sentarán a negociar mientras los empresarios no aumenten su propuesta y la lleven, al menos, a dos dígitos.
Fabio Arias, presidente de la CUT, aseguró que están a la espera de un movimiento real por parte del sector empresarial.
Tras una reunión independiente con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el dirigente sindical advirtió: “Estamos dispuestos a revisar la propuesta del 16%, pero únicamente si los empleadores muestran un cambio significativo. Si ellos suben a dos dígitos, nos sentamos a conversar. Pero si no suben a dos dígitos, ni nos sentemos”.
La CTC respaldó esa postura y reiteró que la mesa solo podrá avanzar si el empresariado da una “señal positiva”, moviéndose del 7,21%, cifra que consideran insuficiente.
