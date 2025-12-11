¿Habrá concertación del salario mínimo para 2026? Esta es la condición básica que le pusieron los sindicatos a los empresarios

La negociación del salario mínimo para 2026 entró en uno de sus momentos más tensos. Las centrales obreras, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), afirmaron que no se sentarán a negociar mientras los empresarios no aumenten su propuesta y la lleven, al menos, a dos dígitos. Fabio Arias, presidente de la CUT, aseguró que están a la espera de un movimiento real por parte del sector empresarial. Tras una reunión independiente con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el dirigente sindical advirtió: “Estamos dispuestos a revisar la propuesta del 16%, pero únicamente si los empleadores muestran un cambio significativo. Si ellos suben a dos dígitos, nos sentamos a conversar. Pero si no suben a dos dígitos, ni nos sentemos”. La CTC respaldó esa postura y reiteró que la mesa solo podrá avanzar si el empresariado da una “señal positiva”, moviéndose del 7,21%, cifra que consideran insuficiente. Puede leer: Ministro Benedetti sube el tono e insiste en que el alza del salario mínimo para 2026 sea por encima del 10%

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino en rueda de prensa del salario mínimo.

Los sindicatos mantienen en firme su propuesta del 16% tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte. De aprobarse, el salario pasaría de $1.423.500 a $1.651.260, y el auxilio subiría de $200.000 a $232.000, para un total de $1.833.260. Además, piden bajar tasas de interés y controlar precios de servicios públicos y combustibles. Según Arias, la propuesta busca “reducir brechas” y tiene sustento técnico en un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital, insumo que se presentará el 15 de diciembre en una audiencia pública. Siga leyendo: Sindicatos piden alza del 16% para el salario mínimo en 2026; mientras que empresarios proponen 7,21%

Empresarios mantienen el 7,21% y piden realismo económico

Del lado empresarial, gremios como Andi, Acopi, Asobancaria y la SAC proponen un aumento del 7,21%, lo que llevaría el salario a $1.526.134 y el auxilio de transporte a $214.420, para un total de $1.740.554. Para la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, un incremento del 16% “se sale de todo contexto”. A su vez, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien se retiró de la mesa, fue más duro: “El 16% es desorbitado y triplica la inflación del presente año”. El dirigente recordó que la inflación anual de noviembre fue del 5,30%, y que la productividad laboral ronda el 0,91%, lo que llevaría a un “salario técnico” del 6,21%.

EL COLOMBIANO dialogó con la presidenta de Acopi, María Elena Ospina, quien advirtió que la negociación del salario mínimo para 2026 atraviesa un escenario complejo. Para la líder gremial, la cifra del 16% planteada por las centrales obreras es “demasiado alta” y no tiene soporte técnico, mientras que el sector empresarial insiste en un incremento basado estrictamente en inflación, productividad y sostenibilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Mesa tripartita de negociación del salario mínimo 2026.

Ante la pregunta ¿qué tan cerca se está de lograr un aumento concertado del salario mínimo para 2026? La dirigente gremial respondió que lo ve difícil porque los sindicatos pusieron un techo muy alto, del 16%. “Nosotros trabajamos con rigor en las variables que determinan un aumento responsable del salario mínimo y beneficioso para trabajadores y empresas. Una cifra que no aumentara la inflación ni afectara al consumidor final, que es quien termina pagando una mala decisión. Eso nos dio un 7,21%, una cifra pragmática y responsable”. Sin embargo, entre 7,21% y 16% hay una diferencia muy grande. Las dos propuestas tienen una brecha de $125.216, cifras que no tiene incluido el auxilio de transporte. “Pensamos que el Gobierno llevará su propuesta, que seguramente será una cifra intermedia, y por eso los sindicatos fijaron un techo tan alto. En una negociación todo puede suceder. Estamos esperando las cifras del Gobierno para continuar y ver hasta qué punto podemos llegar”. Conozca más: Expertos piden concertación responsable para el salario mínimo de 2026 y alertan sobre riesgos fiscales Fuentes cercanas al Gobierno calculan que la propuesta del Gobierno Petro para su último salario mínimo rondaría entre el 10% y 11%, que concuerda con lo que ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, en reiteradas ocasiones en sus redes sociales y discursos públicos.

Inflación y salario mínimo son el debate que divide al país

En paralelo a la discusión económica, crece el debate sobre si un aumento de doble dígito puede presionar la inflación. Mientras el Banco de la República afirma que sí lo hace, el Gobierno de Gustavo Petro defiende lo contrario. El ministro Antonio Sanguino recalcó: “¿Cómo podría el salario generar inflación si lo hemos incrementado en 37,6% y, por el contrario, la inflación ha caído de 14% a 5,2%?”. Según el funcionario, los ingresos reales de los trabajadores han aumentado 17,2%, y ninguna evidencia reciente muestra que el salario mínimo haya generado presiones inflacionarias.

En la mesa de negociación están sentados los sindicatos y gremios empresariales.

Además, un grupo de 115 expertos, entre economistas y exministros, pidió una discusión técnica y advirtió que un aumento muy alto podría afectar el empleo formal, la contratación y el poder adquisitivo de los hogares. También señalaron que decisiones “populistas” pueden elevar los costos laborales y obstaculizar la formalización. Entérese más: Inflación ajustó 4 meses en el quinto piso, fue 5,30% en noviembre

¿Habrá acuerdo antes del 15 de diciembre?