“Dejen la cobardía y debatan”: MinTrabajo lanza crítica a la Andi y Fenalco, y revela pistas sobre el salario mínimo

Sanguino señaló que esperan la participación de todos los miembros de la comisión y anunció que han solicitado el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el proceso de concertación.

El funcionario recordó que, tal como lo establece la Constitución, a partir de la primera semana de noviembre debe ser convocada la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales , instancia en la que participan representantes del Gobierno, los empresarios y los trabajadores.

En el marco de la edición número 35 del Congreso de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio a conocer algunas de las expectativas del Gobierno frente a la negociación del salario mínimo para el próximo año.

El jefe de la cartera laboral explicó que el ajuste que se defina deberá estar por encima del incremento de la inflación , con el objetivo de garantizar un “aumento real que proteja la capacidad de compra de los hogares colombianos”.

Sobre la propuesta que llevará el Ejecutivo a la mesa de concertación, Sanguino indicó que mantendrán la misma orientación que ha guiado los incrementos de los últimos años, desde 2022: “incrementar el poder adquisitivo real de los trabajadores”, aseguró.

Frente al anuncio de Fenalco, que advirtió que no participará en la mesa de concertación, y el de la Andi, que señaló que lo hará “con un asterisco” al cuestionar si habrá un debate real o solo una formalidad legal, el ministro de Trabajo respondió con un llamado directo a los gremios.

“Yo les digo que dejen la cobardía y concurran al debate. Le digo a Bruce Mac Master (presidente de la Andi) y al doctor Jaime Alberto Cabal (presidente de Fenalco) que asuman el debate democrático con lealtad ante el país y ante los trabajadores, ante sus propios trabajadores, y que discutamos como se hacía en los anteriores gobiernos”, expresó.

El jefe de la cartera laboral también invitó a los empresarios a construir un consenso sobre la base de lo que denominó un “egoísmo inteligente”, al resaltar que un aumento del salario mínimo impulsa la economía nacional.

“Al incrementar el salario mínimo de los trabajadores aumenta la demanda de bienes y servicios, y ese aumento de la demanda mantiene, sostiene e impulsa el crecimiento económico y del Producto Interno Bruto. Eso significa más ganancias para los empresarios y más y mejores empleos”, explicó el ministro.

Además, Sanguino envió un mensaje directo al presidente de Fenalco, quien representa al gremio de los comerciantes.

“Incluso le digo al doctor Cabal, que dice representar a los tenderos y comerciantes del país: un trabajador que en 2026 tenga un mejor salario mínimo no se va a ir a comprar a Miami, ni a Madrid, ni a París. Va a comprar en el supermercado y en la tienda de barrio de esos tenderos que él dice representar”, puntualizó.