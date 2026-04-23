El Ayatolá Jamenei está “gravemente herido” pero sigue lúcido tras ofensiva de EE. UU., según el NYT

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó este jueves 23 de abril The New York Times.
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La información del diario neoyorquino, que citó a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señaló que el nuevo ayatolá había delegado “por el momento” la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.