El Ayatolá Jamenei está “gravemente herido” pero sigue lúcido tras ofensiva de EE. UU., según el NYT

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, resultó gravemente herido en el ataque aéreo de Estados Unidos e Israel en el que murió su padre y predecesor, Ali Jamenei, pero mantiene la lucidez mental, informó este jueves 23 de abril The New York Times. Le puede interesar: Crisis en el estrecho de Ormuz: ataques a buques, tregua frágil y dudas sobre estrategia de Trump La información del diario neoyorquino, que citó a varios funcionarios iraníes sin revelar su identidad, señaló que el nuevo ayatolá había delegado “por el momento” la toma de decisiones en los generales del ejército ideológico de la Guardia Revolucionaria.

Mojtaba Jameneí (derecha), el segundo hijo de Alí Jameneí (izquierda), se convirtió en el líder supremo de Irán. FOTO: Xinhua y Tasnim News – Wikimedia Commons – Licencia CC BY 4.0

Jamenei no ha aparecido en público desde que fue nombrado líder supremo y sus comunicaciones públicas son a través de comunicados escritos, lo que ha dado lugar a especulaciones sobre su estado, e incluso sobre si está vivo. Aunque Jamenei resultó “gravemente herido” en el ataque aéreo del pasado 28 de febrero, “mantiene la lucidez mental y está activo”, señaló The New York Times en los informes recientemente publicados.

“Le han operado tres veces una pierna y está a la espera de una prótesis”; también ha sido intervenido en “una mano y está recuperando poco a poco la movilidad. Su rostro y sus labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta el habla”, dijo uno de los funcionarios citados en la información. “Con el tiempo necesitará cirugía plástica”, añadió. El contacto con Jamenei, que permanece oculto por motivos de seguridad, se realiza por notas escritas, según el periódico.

Algunos de los destrozos en Irán tras los bombardeos de EE. UU. e Israel. FOTO: AFP