Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en Casa de Nariño para oficializar su rol como gestor de paz

El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso fue recibido en la Casa de Nariño por la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez. Ya el exparamilitar es oficialmente un gestor de paz.

Así lo anunció en sus redes sociales el cabecilla de las extintas autodefensas, quien subió una foto con la funcionaria del Dapre al lado de la emblemática paloma de la paz ubicada en la Casa de Nariño.

“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez”, escribió Mancuso. “De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz”, agregó.

En su publicación, Mancuso le envió un mensaje directo al presidente Petro y a la directora del Dapre. “Les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, subrayó.