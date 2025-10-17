x

Exjefe paramilitar Salvatore Mancuso fue recibido en Casa de Nariño para oficializar su rol como gestor de paz

El exjefe de las AUC publicó una foto en sus redes sociales al lado de Angie Rodríguez, directora del Dapre.

  • Salvatore Mancuso posó junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez en el salón donde está ubicada la emblemática paloma de la paz de Fernando Botero. Fotos: @MancusoSalvat y Colprensa
    Salvatore Mancuso posó junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez en el salón donde está ubicada la emblemática paloma de la paz de Fernando Botero. Fotos: @MancusoSalvat y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 32 minutos
El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso fue recibido en la Casa de Nariño por la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez. Ya el exparamilitar es oficialmente un gestor de paz.

Así lo anunció en sus redes sociales el cabecilla de las extintas autodefensas, quien subió una foto con la funcionaria del Dapre al lado de la emblemática paloma de la paz ubicada en la Casa de Nariño.

“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez, escribió Mancuso. “De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz”, agregó.

En su publicación, Mancuso le envió un mensaje directo al presidente Petro y a la directora del Dapre. “Les digo: estamos listos para la recta final de la paz total, subrayó.

Su oficialización hace parte de la designación que hizo la Presidencia sobre dieciséis exjefes paramilitares, quienes fueron nombrados como gestores de paz hasta el 6 de agosto del 2026, esto en el marco de la llamada paz total.

¿Por qué Gustavo Petro ha designado a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz?

Junto a Mancuso, otros exlíderes paramilitares fueron designados como gestores de paz debido a que, según el jefe de Estado, el proceso de desmovilización llevado a cabo durante el Gobierno de Álvaro Uribe con las Autodefensas no culminó. Los excabecillas de las AUC también han señalado que sus procesos judiciales no han tenido un cierre definitivo.

Este nombramiento se dio el pasado 21 de noviembre luego de que tres meses atrás los quince exlíderes renunciaran de forma masiva por diferencias con el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño.

Junto a Salvatore Mancuso, los otros exjefes paramilitares designados como gestores de paz son:

Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón; Héctor José Buitrago Rodríguez, alias El patrón; Ramiro Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy; Hernán Giraldo Serna, alias El señor de la Sierra; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Águila; Manuel de Jesus Pirabán, alias Pirata; Juan Francisco Prada Márquez, alias Juancho Prada; José Baldomero Linares Moreno, alias Guillermo Torres; Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco; Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Rodrigo Pérez Alzáte, alias Julián Bolívar; Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán; Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino; y Héctor Germán Buitrago Parada, alias Martín Llanos.

