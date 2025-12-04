Anote si quiere tirar voladores: 23 personas deberán pagar millonaria sanción por quemar pólvora en Antioquia

Apenas durante los primeros días de diciembre, en Antioquia ya van por lo menos 23 personas sancionadas por la Policía por manipular artefactos pirotécnicos de manera ilegal.
El dato fue entregado por el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien advirtió que durante las últimas semanas de este año las autoridades intensificarán sus esfuerzos para combatir esta práctica.
El dato de diciembre no es menor, dado que entre noviembre y diciembre son 45 casos.
“No existe una pólvora inofensiva. Su uso puede ocasionar daños, quemaduras, afectaciones auditivas, incendios, intoxicaciones y daños físicos y emocionales irreparables”, reiteró el uniformado, informando que para esta temporada de fin de año la institución lanzó la estrategia del Escuadrón Antipólvora.