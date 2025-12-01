Scotiabank cambia su nombre a DaviBank y anunció nuevo presidente, ¿de quién se trata?

Scotiabank cambiará oficialmente su nombre a DaviBank, luego de que la Superintendencia Financiera autorizara la integración de operaciones entre esta entidad y Davivienda. Con el nuevo sello, el banco entra al mercado con una propuesta de valor que incluye retiros gratis e ilimitados en los cajeros de DaviBank y Davivienda, posibilidad de realizar depósitos y pagos en efectivo en las oficinas de Davivienda, y una tasa del 8% E.A. para los usuarios de la cuenta bolsillo.
El objetivo así, según comenta DaviBank en sus redes, es evolucionar para ser un banco con más cobertura y oportunidades.
Además, con estos cambios, Jabar Sighn saldrá de la presidencia de Scotiabank, y el nuevo Davibank será liderado por Jorge Rojas, quien es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en finanzas de la Universidad Eafit-Cesa Incolda y programa de alta gerencia Padeinalde.
Le puede intereresar: Fueron aprobadas las autorizaciones para la integración de Davivienda y Scotiabank
Tiene más de 27 años de experiencia en el sector financiero en entidades tales como Diners Club de Colombia, Diamante CFC, Fiduciaria Unión y el Grupo Colpatria, en donde tuvo diversas responsabilidades en Tesorería, Finanzas y el área comercial.
Sus cargos más recientes han sido como vicepresidente de banca empresarial e internacional de Banco Colpatria, presidente de leasing Bolívar y vicepresidente de banca de empresas del Banco Davivienda. Se ha desempeñado como miembro de Junta Directiva de Mineros, Banco Colpatria, ACH Colombia y Davivalores.