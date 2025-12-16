Se adelantó el estreno de Fallout y su segunda temporada, ¿cuándo y dónde verla?

Para sorpresa de sus seguidores y suscriptores, Prime Video adelantó el estreno de la segunda temporada de su serie Fallout, para este martes 16 de diciembre a las 9:00 de la noche. Le puede interesar: Comienza el fin del mundo en la nueva temporada de Fallout El anuncio se reveló en la Exosfera del Sphere en Las Vegas, dándole vida a un elemento del viaje de la temporada a New Vegas al transformar el Sphere en una especie de bola de nieve postapocalíptica, con los personajes favoritos de los fans de la serie: Lucy, Maximus y The Ghoul, además de sorprender con un gigantesco Deathclaw intentando atravesar la exosfera. La tan esperada temporada de ocho episodios continuará con un estreno semanal de cada episodio hasta el final de temporada, que se transmitirá el 4 de febrero de 2026.

La nueva temporada retoma los acontecimientos posteriores al épico final de la primera temporada y llevará a la audiencia en un viaje por el yermo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas, con toda la atmósfera sesentera que caracteriza a esta producción. Basada en una de las series de videojuegos más grandes de todos los tiempos, Fallout cuenta la historia de los que tienen y los que no tienen, en un mundo donde casi no queda nada por poseer. Doscientos años después del apocalipsis, los tranquilos habitantes de los refugios de lujo se ven obligados a regresar al infierno irradiado que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir un universo increíblemente complejo, gratamente extraño y sumamente violento que está esperando por ellos.