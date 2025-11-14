x

Comienza el fin del mundo en la nueva temporada de Fallout

La segunda temporada de la serie se estrenará en exclusiva por Prime Video el próximo 17 de diciembre.

    La a segunda temporada de la serie Fallout se estrena el próximo 17 de diciembre. Por ahora se puede ver algo de lo que vendrá en el nuevo trailer. Foto cortesía.
El Colombiano
hace 8 horas
El próximo 17 de diciembre se estrena la segunda temporada de la serie Fallout. Serán ocho episodios, que se estrenarán de a uno por semana hasta el final de temporada, el 4 de febrero de 2026. Esta nueva temporada se estrenará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios.

Por ahora, mientras llega diciembre y el esperado estreno, se puede ver el nuevo trailer que muestra secuencias repletas de acción, criaturas mutadas y revelaciones de elenco —Kumail Nanjiani y Macaulay Culkin —.

Fallout es una producción de Kilter Films. La serie está basada en una de las franquicias de videojuegos más icónicas de todos los tiempos y cuenta la historia de quienes tienen y los que no, en un mundo donde ya casi no queda nada por tener.

Doscientos años después del apocalipsis, los gentiles habitantes de los refugios de lujo contra ceniza nuclear se ven obligados a regresar al infierno radiactivo que sus antepasados dejaron atrás, sólo para descubrir un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y profundamente violento esperándolos.

Fallout está protagonizada por Ella Purnell (Yellowjackets, Sweetpea), Aaron Moten (Emancipation, Father Stu), Walton Goggins (The White Lotus, The Righteous Gemstones), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Moisés Arias (The King of Staten Island) y Frances Turner (The Boys).

Hasta ahora la serie ha reunido a más de 100 millones de espectadores a nivel mundial, ubicándose entre los tres títulos más vistos en la historia del servicio. Todos los episodios de la primera temporada están disponibles en Prime Video.

