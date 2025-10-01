Segunda pista del aeropuerto José María Córdova ahora valdrá $22 billones

La Aeronáutica Civil presentó finalmente los resultados definitivos del Plan Maestro con el que se construirá la segunda pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro y que definirá el futuro aeroportuario del departamento por lo menos hasta el año 2055.
Uno de los hallazgos más importantes de ese ejercicio es que la ampliación ya no costará $15 sino $22 billones, un monto que generó incertidumbre no solo por mostrarse demasiado abultado, sino por aparecer justo en un panorama marcado por la reiterada negativa del Gobierno Nacional a financiar grandes proyectos de infraestructura en territorio antioqueño.
Le puede interesar: Ni raja ni presta el hacha: Aerocivil no da permiso a ampliación del aeropuerto José María Córdova
No obstante, el grueso de las tensiones se asocia principalmente al modelo contractual presentado para las obras, que según conocedores del tema pondría contra las cuerdas a la concesión que hoy garantiza el funcionamiento del aeropuerto.
Uno de los principales denunciantes de esa situación fue el senador antioqueño Esteban Quintero, quien cuestionó los planes presentados ayer por la firma consultora a cargo del plan maestro. “Esa cifra de $22 billones no nos preocupa, porque sabemos de la magnitud de lo que se requiere con urgencia. Lo que sí nos preocupa es que el Gobierno Nacional siga echando cuentos y creando incertidumbre en las concesiones, únicamente para imponernos un modelo fracasado”, dijo.