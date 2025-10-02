Colombia se estrelló contra muro noruego y empató en el Mundial Sub-20 de Chile

A Colombia le fue imposible derrumbar el muro defensivo que implantó Noruega y empató este jueves 0-0 en la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 que se celebra en Chile.

En el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca, el equipo tricolor, que tuvo la iniciativa para imponer condiciones desde el inicio del encuentro, tuvo mayor posesión de balón, pero careció de movilidad en ataque y suerte para hacer la diferencia. Disparó al arco 18 veces pero sin la eficacia deseada. Su arquero Einar Fauskanger, de 17 años, fue la figura del compromiso.

El conjunto suramericano sigue líder de su zona con cuatro puntos, los mismos que Noruega.

El plan noruego de cerrar sus líneas, que le funcionó en su debut mundialista contra Nigeria y al que ganó 1-0, le surgió efecto otra vez por lo menos para evitar ver caer su arco. El cuadro europeo, con un promedio de altura de 1.86 m entre sus jugadores, apostó al contragolpe.

La primera jugada de peligro llegó al minuto 11 por medio de Jhon Rentería. Con habilidad por el sector izquierdo, desequilibró y remató, pero su disparo fue desviado al tiro de esquina por el portero Fauskanger.