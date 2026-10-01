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Rusia defiende a Serguéi Vagin y cuestiona señalamientos de espionaje y nexos con grupos armados

La embajada de ese país, a través de X, agradeció a Colombia la deportación del hombre señalado en investigaciones periodísticas.

  • La Embajada de Rusia en Colombia rechazó los señalamientos contra su connacional Serguéi Vaguin en medio de denuncias periodísticas recientes. Fotos: redes
    La Embajada de Rusia en Colombia rechazó los señalamientos contra su connacional Serguéi Vaguin en medio de denuncias periodísticas recientes. Fotos: redes
El Colombiano
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hace 38 minutos
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La Embajada de Rusia en Colombia salió en defensa del ciudadano ruso Serguei Vagin, luego de los señalamientos que lo vinculan con presunta financiación de disturbios y actividades de espionaje en el país.

A través de un pronunciamiento, publicado en X, la representación diplomática rechazó las acusaciones contra Vagin y destacó la decisión de las autoridades colombianas de deportarlo a Rusia.

Según esa oficina diplomática, Vagin enfrentaba en Colombia un proceso penal por delitos de carácter económico, entre ellos concierto para delinquir.

Esa embajada cuestionó a su connacional se le haya señalado de nexos con grupos armados ilegales: “las acusaciones que se le imputaban de casi que atentar contra el orden constitucional de Colombia”.

La representación diplomática rusa en Bogotá recuerda que el ciudadano ruso fue detenido en Colombia en marzo de 2022 y se le abrió un proceso penal “por tres cargos de carácter exclusivamente económico: concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático”.

Noticia en desarrollo...

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