Rusia defiende a Serguéi Vagin y cuestiona señalamientos de espionaje y nexos con grupos armados

La Embajada de Rusia en Colombia salió en defensa del ciudadano ruso Serguei Vagin, luego de los señalamientos que lo vinculan con presunta financiación de disturbios y actividades de espionaje en el país.

A través de un pronunciamiento, publicado en X, la representación diplomática rechazó las acusaciones contra Vagin y destacó la decisión de las autoridades colombianas de deportarlo a Rusia.

Según esa oficina diplomática, Vagin enfrentaba en Colombia un proceso penal por delitos de carácter económico, entre ellos concierto para delinquir.