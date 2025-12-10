Video | Milan y Sasha cantaron Acróstico con Shakira en concierto de Buenos Aires

El estadio Vélez Sarsfield fue escenario de uno de los momentos más comentados de la gira de la artista colombiana Shakira: la aparición en vivo de sus hijos Milan y Sasha, de 12 y 10 años, quienes subieron al escenario para interpretar junto a ella la canción Acróstico.
La participación tomó por sorpresa al público bonaerense, que ya había visto a los menores en las pantallas durante las primeras presentaciones de la gira Las mujeres ya no lloran, pero no esperaba verlos cantar en directo en esta segunda parte de los conciertos en la capital argentina.