Video | Milan y Sasha cantaron Acróstico con Shakira en concierto de Buenos Aires

Fue la primera vez que los hijos de la colombiana se subieron a un escenario de estas dimensiones.

  • Milan, Shakira y Sasha en el concierto en Buenos Aires. Foto: Cortesía.
    Milan, Shakira y Sasha en el concierto en Buenos Aires. Foto: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 30 minutos
bookmark

El estadio Vélez Sarsfield fue escenario de uno de los momentos más comentados de la gira de la artista colombiana Shakira: la aparición en vivo de sus hijos Milan y Sasha, de 12 y 10 años, quienes subieron al escenario para interpretar junto a ella la canción Acróstico.

La participación tomó por sorpresa al público bonaerense, que ya había visto a los menores en las pantallas durante las primeras presentaciones de la gira Las mujeres ya no lloran, pero no esperaba verlos cantar en directo en esta segunda parte de los conciertos en la capital argentina.

Acróstico, sencillo que relata los momentos vividos por la cantante durante su separación y salida de Barcelona, marcó un punto de inflexión también para los niños, quienes llevan tiempo formándose como músicos. Ambos estudian en la Escuela de Música Let it Beat, dirigida por los músicos argentinos Guillermo Vadala y Nerina Nicotra, con sede en Miami. En mayo, además, estrenaron junto a sus compañeros del programa Next Generation of Artists el videoclip de The One: Sasha cantó y mostró su faceta actoral, mientras Milan tocó la batería, cantó y actuó

“Este año Milan escribió canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha pasó horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos compartieron a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me pidieron formar parte”, dijo Shakira a inicio de la gira respecto a la participación de sus hijos en su carrera.

