Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Shakira en vivo desde Madrid: así puede ver gratis su concierto en Colombia

La cantante barranquillera transmitirá este sábado 3 de octubre uno de sus conciertos de la residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La emisión estará disponible en varias plataformas digitales, sin necesidad de pagar una suscripción, y hará parte de una iniciativa de Amazon Music que también incluye proyectos de formación tecnológica para mujeres latinoamericanas.

  • Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión global en vivo de Shakira En Vivo Desde Madrid. FOTO: Nicolás Gerardin
    Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión global en vivo de Shakira En Vivo Desde Madrid. FOTO: Nicolás Gerardin
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
bookmark

Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión global en vivo de Shakira En Vivo Desde Madrid, el concierto que la artista colombiana ofrecerá este sábado 3 de octubre en Macondo Park, España, como parte de la residencia europea ES Latina, incluida en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Los seguidores pueden ver el espectáculo gratuitamente desde Colombia y otros países a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de contar con una suscripción.

La retransmisión comenzará a las 20:45, hora de Madrid (CEST), equivalentes a las 1:45 de la tarde en Colombia y Perú, las 12:45 p. m. en México y las 2:45 p. m. en Argentina. La presentación marcará la primera vez que un concierto completo de Shakira se transmite en vivo a una audiencia global.

El espectáculo permitirá a los espectadores seguir desde sus dispositivos una presentación de la gira que reúne canciones de distintas etapas de la carrera de la barranquillera, junto con temas más recientes de su repertorio.

Amazon Music vincula el concierto con iniciativas para mujeres

La transmisión hace parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, edición 2026 de La Música Nos Conecta, una iniciativa anual de Amazon Music que este año centra su programación en las mujeres que han contribuido a la industria musical y en las nuevas creadoras que participan en su transformación.

La compañía también anunció contenidos relacionados con la cantante, entre ellos un remix de “Dai Dai”, una edición especial en vinilo del álbum Laundry Service, con motivo de sus 25 años, y listas de reproducción que recorren diferentes momentos de su trayectoria.

Según Amazon Music, Shakira es la artista latina más escuchada a nivel mundial en la plataforma durante 2026. La canción “Dai Dai”, por su parte, ocupa el primer lugar entre los temas más escuchados globalmente en el servicio durante este año, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

Sobre la transmisión, la cantante expresó: “La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”.

Además de la presentación musical, la programación contempla iniciativas relacionadas con el emprendimiento femenino y el acceso a la educación tecnológica en Latinoamérica.

De esta manera, la transmisión del concierto de Madrid se integra a una programación que combina música, emprendimiento y formación tecnológica. Para el público colombiano, la presentación podrá seguirse este sábado a partir de la 1:45 p. m., sin costo de acceso ni suscripción a las plataformas habilitadas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora se puede ver el concierto de Shakira en Madrid desde Colombia?
La transmisión comenzará este sábado 3 de octubre a la 1:45 p. m., hora colombiana, según la programación anunciada.
¿Dónde ver gratis el concierto de Shakira en vivo desde Madrid?
El espectáculo estará disponible en Prime Video, la aplicación de Amazon Music, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.
¿Se necesita una suscripción a Amazon Prime para ver el concierto de Shakira?
No. La transmisión será gratuita y no requerirá una suscripción para acceder a las plataformas habilitadas.
¿Por qué el concierto de Shakira en Madrid es diferente a sus presentaciones anteriores?
Será la primera vez que un concierto completo de la cantante se transmita en vivo a una audiencia global, según el anuncio de Amazon Music.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form