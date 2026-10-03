Shakira en vivo desde Madrid: así puede ver gratis su concierto en Colombia

Los seguidores pueden ver el espectáculo gratuitamente desde Colombia y otros países a través de Prime Video , la aplicación de Amazon Music, Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin necesidad de contar con una suscripción.

Shakira y Amazon Music anunciaron la transmisión global en vivo de Shakira En Vivo Desde Madrid , el concierto que la artista colombiana ofrecerá este sábado 3 de octubre en Macondo Park, España, como parte de la residencia europea ES Latina, incluida en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour .

El espectáculo permitirá a los espectadores seguir desde sus dispositivos una presentación de la gira que reúne canciones de distintas etapas de la carrera de la barranquillera, junto con temas más recientes de su repertorio.

La retransmisión comenzará a las 20:45, hora de Madrid (CEST), equivalentes a las 1:45 de la tarde en Colombia y Perú, las 12:45 p. m. en México y las 2:45 p. m. en Argentina. La presentación marcará la primera vez que un concierto completo de Shakira se transmite en vivo a una audiencia global.

La transmisión hace parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, edición 2026 de La Música Nos Conecta, una iniciativa anual de Amazon Music que este año centra su programación en las mujeres que han contribuido a la industria musical y en las nuevas creadoras que participan en su transformación.

La compañía también anunció contenidos relacionados con la cantante, entre ellos un remix de “Dai Dai”, una edición especial en vinilo del álbum Laundry Service, con motivo de sus 25 años, y listas de reproducción que recorren diferentes momentos de su trayectoria.

Según Amazon Music, Shakira es la artista latina más escuchada a nivel mundial en la plataforma durante 2026. La canción “Dai Dai”, por su parte, ocupa el primer lugar entre los temas más escuchados globalmente en el servicio durante este año, de acuerdo con la información divulgada por la compañía.

Sobre la transmisión, la cantante expresó: “La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”.

Además de la presentación musical, la programación contempla iniciativas relacionadas con el emprendimiento femenino y el acceso a la educación tecnológica en Latinoamérica.

De esta manera, la transmisión del concierto de Madrid se integra a una programación que combina música, emprendimiento y formación tecnológica. Para el público colombiano, la presentación podrá seguirse este sábado a partir de la 1:45 p. m., sin costo de acceso ni suscripción a las plataformas habilitadas.