Simón Gómez conquistó las aguas de Ecuador y es el primer colombiano en coronarse campeón mundial de Sunfish

El viernes 12 de diciembre de 2025 no fue un día más para la vela colombiana. En el Salinas Yacht Club, frente a un Pacífico exigente y cambiante, Simón Gómez se consagró campeón mundial de Sunfish en la categoría abierta, un logro inédito para el país en esta modalidad. No solo ganó un título, sino abrió una puerta que hasta ahora parecía reservada para otras banderas.
El Campeonato Mundial de Sunfish reunió a más de 80 regatistas de 16 países, una flota diversa y altamente competitiva que convirtió cada salida al agua en una prueba de precisión, lectura del viento y fortaleza mental. Delegaciones de Norteamérica, el Caribe, Europa y Sudamérica elevaron el nivel técnico de una competencia donde no había margen para el error. Sin embargo, fue el santandereano nacido en Chile, Simón Gómez quien se quedó con el podio.
Le contamos cómo fue el primer oro en vela para el país y quién es Simón Gómez, un deportista que quedará en los libros de la historia del deporte colombiano.