Simón Gómez conquistó las aguas de Ecuador y es el primer colombiano en coronarse campeón mundial de Sunfish

El viernes 12 de diciembre de 2025 no fue un día más para la vela colombiana. En el Salinas Yacht Club, frente a un Pacífico exigente y cambiante, Simón Gómez se consagró campeón mundial de Sunfish en la categoría abierta, un logro inédito para el país en esta modalidad. No solo ganó un título, sino abrió una puerta que hasta ahora parecía reservada para otras banderas. El Campeonato Mundial de Sunfish reunió a más de 80 regatistas de 16 países, una flota diversa y altamente competitiva que convirtió cada salida al agua en una prueba de precisión, lectura del viento y fortaleza mental. Delegaciones de Norteamérica, el Caribe, Europa y Sudamérica elevaron el nivel técnico de una competencia donde no había margen para el error. Sin embargo, fue el santandereano nacido en Chile, Simón Gómez quien se quedó con el podio. Le contamos cómo fue el primer oro en vela para el país y quién es Simón Gómez, un deportista que quedará en los libros de la historia del deporte colombiano.

¿Cómo fue el camino de Simón Gómez para alcanzar el Campeonato Mundial?

Gómez no dominó desde el primer día con superioridad, sino con algo más difícil de sostener: regularidad. Arrancó con dos cuartos puestos que lo instalaron temprano entre los aspirantes, y aunque una séptima posición en la tercera regata pareció abrir una grieta, el santandereano respondió con temple. Volvió al top cinco en las siguientes pruebas y nunca perdió contacto con el grupo de punta. El punto de quiebre llegó en la sexta regata, cuando cruzó la meta en segundo lugar y confirmó que su lectura de la competencia estaba afinada. Luego vino un quinto puesto sólido y, en la octava salida, la regata que cambió todo. Simón lideró con autoridad, manejó la presión y dejó el campeonato prácticamente sentenciado antes del cierre. La décima y última regata lo vio terminar quinto, suficiente para asegurar el título con 34 puntos acumulados. Detrás quedaron el puertorriqueño Sebastián Medina, segundo con 45 unidades, y el peruano Jean De Trazegnies, tercero con 47, en un podio que reflejó la paridad y el alto nivel del certamen.

¿Cómo funciona el Sunfish y el Campeonato Mundial?

El Sunfish es una de las clases más tradicionales y populares de la vela ligera. Se trata de un velero individual, de diseño sencillo pero altamente técnico, donde el control del viento, la estrategia y la resistencia física son determinantes. Su formato lo convierte en una escuela ideal para el desarrollo de navegantes completos. Los Campeonatos Mundiales de Sunfish reúnen anualmente a los mejores exponentes de esta modalidad en categoría juvenil y abierta. Son torneos de alta exigencia, con múltiples regatas y condiciones variables, en los que la regularidad suele pesar más que una victoria aislada.

Simón Gómez el primer campeón mundial colombiano en vela

Con el resultado en Ecuador, Simón Gómez se convirtió en el primer colombiano campeón mundial de Sunfish en la categoría abierta, superando el antecedente más cercano del país, el subcampeonato logrado por Andrey Quintero en 2012. Colombia, por fin, veía su bandera en lo más alto de esta clase emblemática de la vela ligera. El resultado colectivo también dejó señales positivas. Esteban Echavarría, otro colombiano en competencia, cerró el campeonato en la décima posición con 106 puntos, confirmando que el crecimiento del país en esta disciplina no es un hecho aislado.

De chile a Santander y luego al título mundial

Aunque nació en Iquique, Chile, Simón Gómez llegó a Colombia cuando apenas tenía dos años. Su historia con la vela comenzó temprano, casi sin proponérselo, en un lago de la Mesa de los Santos, en Santander. Allí, en el Club Náutico Acuarela, conoció el barco, el viento y el miedo inicial a caer al agua, mucho antes de dominar la natación. El vínculo con la navegación fue, primero familiar. Su padre, Ariel Gómez, lo acercó al deporte, y su madre, Mónica Ortiz, fue clave para que ese primer impulso se transformara en pasión. Lo que empezó como un juego infantil terminó convirtiéndose en una vida organizada alrededor del agua y las velas.

Su primera competencia internacional también fue en Salinas, Ecuador, un escenario que hoy cierra el círculo de su carrera con broche de oro. Aquella experiencia, siendo casi un niño y enfrentando el océano abierto, marcó su carácter como deportista. Desde entonces, su camino ha sido de aprendizaje constante, sacrificios silenciosos y metas altas. Los títulos comenzaron a llegar temprano: campeón norteamericano juvenil y abierto en 2018, campeón mundial juvenil de Sunfish en 2019, y ahora campeón absoluto del mundo. A eso se suma la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 y el título del Campeonato Norteamericano disputado este año en Alabama, Estados Unidos.

Simón liderará a Colombia en 2026

Simón se ha consolidado como referente del deporte náutico en el país. Fue designado capitán del equipo colombiano que competirá en la SSL Gold Cup 2026, un torneo que reúne a las mejores selecciones de vela del planeta. También tendrá la responsabilidad de elegir a los integrantes del equipo nacional, una señal clara de la confianza que genera dentro del deporte. A sus 24 años, combina su rol de atleta de alto rendimiento con una faceta que lo motiva profundamente, la formación. Entrenar jóvenes, acompañar procesos y transmitir su experiencia se ha convertido en una extensión natural de su carrera, sin perder de vista que su gran objetivo sigue intacto.