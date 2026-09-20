Sin Petro en el poder, su séquito empieza a sufrir en tribunales

El gobierno de Gustavo Petro terminó y fue como si hubieran sacudido una colmena. Sin la abeja reina, varios de los que durante cuatro años estuvieron alrededor del poder comenzaron a caer y, con ellos, empezaron a quedar expuestas las fracturas de un gobierno marcado por escándalos.
El exmandatario se la pasó rodeado de personajes con un lastre de denuncias. La cosa es que eran sus hombres y mujeres de confianza y esos mismos fueron a parar a los cargos más importantes del Estado y hasta tuvieron en sus manos decisiones que cambiaron el rumbo del país.
Pero el Gobierno finalizó y se le resquebrajó el escudo. En una misma semana, Laura Sarabia fue imputada, Juliana Guerrero condenada y Alex Flórez llevado a juicio; Ricardo Bonilla, Ricardo Roa, Guillermo Alfonso Jaramillo, Iván Cepeda y Carolina Corcho también figuran en controversias judiciales, por mencionar algunos.