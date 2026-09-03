Sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó durante la madrugada de este jueves

La madrugada de este jueves 3 de septiembre volvió a tener actividad sísmica en Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un movimiento de magnitud 4,3 a las 12:17 a. m., con epicentro en Istmina y una profundidad de 43 kilómetros. El evento es el más fuerte de los registrados durante las primeras horas del día en esta zona. En su boletín actualizado, el SGC ubicó el movimiento en Istmina y habilitó la plataforma Sismo Sentido para que las personas que lo percibieron puedan reportar su experiencia. Entérese: Rigoberto Urán llegó a Cali con casi 200 toneladas de ayuda y confirmó la fecha del ‘Giro de Rigo’

Posteriormente, a las 2:56 a. m., el SGC registró un sismo de magnitud 2,3 en Guaca, Santander, con una profundidad de 157 kilómetros. Luego, la actividad regresó a Istmina a las 3:14 a. m. con magnitud de 2,9, a 52 kilómetros de profundidad, y a las 3:54 a. m. otro de 2,7, con una profundidad de 44 kilómetros. Entre el sismo de 4,3 registrado a las 12:17 a. m. y el movimiento de 2,9 en Istmina transcurrieron 2 horas y 57 minutos. El siguiente ocurrió apenas 40 minutos después, nuevamente en Istmina. Estos dos últimos movimientos tuvieron magnitudes inferiores al primero y se registraron a profundidades de 52 y 44 kilómetros, respectivamente. Le puede interesar: ¡Ya están abiertos! Estos son los lugares del Eje Cafetero que puede visitar para apoyar la recuperación tras el terremoto

De más reciente a más antiguo, estos son los sismos reportados este 3 de septiembre:

• 6:39 a. m. — Jiangyou, China: magnitud 5,4, superficial. • 3:54 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,7, profundidad de 44 km. • 3:14 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,9, profundidad de 52 km. • 2:56 a. m. — Guaca, Santander: magnitud 2,3, profundidad de 157 km. • 12:17 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 4,3, profundidad de 43 km. La actividad sísmica en Chocó se produce semanas después del terremoto del 10 de agosto, de magnitud 7,4, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, evento que provocó una emergencia de gran magnitud en el occidente del país.

Con corte al 2 de septiembre de 2026, a las 6:30 a. m., la UNGRD reportó que 16 departamentos y 497 municipios han resultado afectados, con 293.743 familias y 466.606 personas damnificadas. El balance preliminar registra 331 personas fallecidas, 4.519 heridas, 136 desaparecidas y 364 rescatadas. En cuanto a vivienda, 201.005 presentan averías y 36.336 fueron destruidas, mientras que 5.889 edificios están averiados y 709 colapsaron. La emergencia también dejó afectaciones en 400 centros de salud, 4.287 centros educativos, 5.600 centros comunitarios, 468 vías, cinco aeropuertos, 140 acueductos, 91 puentes vehiculares y 13 peatonales. Además, 3.023 animales resultaron afectados y 2.976 fueron rescatados. Siga leyendo: Gobierno activa subsidios de hasta un millón de pesos para afectados por el terremoto, ¿cómo funciona? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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