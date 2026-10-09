Sony pidió retirar 260.000 canciones falsas generadas con IA que imitan a Adele, Harry Styles y Michael Jackson

Hay canciones en Spotify, Apple Music y otras plataformas que suenan a Harry Styles, a Adele o a Michael Jackson. Tienen el nombre del artista, el estilo, incluso los matices de su voz. Pero no los hicieron ellos. Son falsificaciones generadas con inteligencia artificial, y Sony Music lleva más de dos años pidiéndole a las plataformas que las eliminen. El más reciente balance, revelado por el Financial Times el 5 de octubre, es contundente: la discográfica ha solicitado la retirada de más de 260.000 pistas en total. En marzo, la cifra era de 135.000. Es decir, en seis meses se sumaron 125.000 solicitudes adicionales, un ritmo de más de 20.000 al mes. Para comparar: durante todo el año anterior a marzo de 2026, el promedio había sido de 5.000 mensuales. El problema no solo crece, se acelera.

La escala del fenómeno se entiende mejor con una línea de tiempo. En noviembre de 2023, Sony reportaba unas 10.000 solicitudes de retirada. En marzo de 2025 ya eran 75.000. Un año después, 135.000. Y al cierre de septiembre de 2026, más de 260.000. Lo que tardó dos años en llegar a 135.000, tomó seis meses adicionales para duplicarse. La compañía describe estas pistas como deepfakes a gran escala: grabaciones que imitan las voces y la imagen de sus artistas sin ningún tipo de autorización, con el propósito de engañar a los oyentes y, en muchos casos, de monetizar esas reproducciones fraudulentamente. Sony reconoció ante el FT que la batalla se está convirtiendo en una “batalla cuesta arriba”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Un caso reciente ilustra cómo funciona este mercado clandestino. A finales de 2025, The Orchard, distribuidora de Sony, emitió una orden de retirada contra “I Run”, un tema viral del grupo Haven que generaba comparaciones con la cantante Jorja Smith. Los integrantes de Haven dijeron haber usado la herramienta de IA Suno para procesar la propia voz del cantante, sin intención de imitar a nadie. Pero FAMM, el sello de Smith, alegó que el tema había sido distribuido a través de cuatro distribuidoras distintas para evadir los sistemas de detección. Spotify lo retiró y no pagó regalías por las reproducciones. Las plataformas han empezado a moverse, aunque lentamente. En septiembre de 2025, Spotify introdujo una política contra la suplantación vocal: imitar la voz de un artista solo está permitido si ese artista lo ha autorizado. En marzo de 2026 comenzó a probar Artist Profile Protection, una herramienta que notifica a los artistas cuando se publica música bajo su nombre y les permite desvincularse de lanzamientos incorrectos. La opción de bloquear publicaciones antes de que salgan quedó reservada para una configuración avanzada de acceso limitado. Lea también: Primero Claude, ahora Spotify: la app etiquetará música hecha con IA

El problema va más allá de los deepfakes de artistas famosos. Deezer reportó que en junio de 2026 recibía cerca de 90.000 pistas completamente generadas por IA cada día, más de la mitad del nuevo contenido que llegaba a la plataforma en los días de mayor actividad. Un informe de la Sonic Intelligence Academy, basado en casi 1.800 pistas verificadas, encontró que el 92,8% había sido creado con Suno y que en más de tres cuartas partes de los casos la distribución se hizo a través de DistroKid. Dennis Kooker, presidente de Negocio Digital Global de Sony, dijo en mayo que entre el 5% y el 10% de todas las reproducciones en las plataformas podrían ser fraudulentas. Él mismo admitió que “nadie lo sabe con exactitud”. En Estados Unidos, clonar la voz de un artista no viola de forma clara la ley de derechos de autor. Por eso el Congreso debate la NO FAKES Act, una propuesta que crearía un derecho federal sobre la voz y la imagen de las personas. El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Comité Judicial del Senado el 18 de junio. Si se convierte en ley, las plataformas estarían obligadas a retirar réplicas denunciadas tan pronto como sea técnicamente posible. Preguntas frecuentes: