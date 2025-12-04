El Mundial de Norteamérica empieza a latir con un sorteo en territorio Trump: las superestrellas que participarán

La cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026, la mayor de la historia del fútbol, arranca este viernes en la ceremonia del sorteo en Washington, con Donald Trump listo para acaparar una enorme cuota de protagonismo.

Del 11 de junio al 19 de julio, 48 selecciones pugnarán a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá por la corona que ostenta la Argentina de Lionel Messi desde su victoria en 2022 en Catar.

El viernes, a partir de las 12:00 del mediodía, el Mundial tomará forma en un espectáculo repleto de actuaciones e invitados especiales diseñado a la medida de Trump.

El republicano ejercerá de doble anfitrión después de que se aceptara su recomendación del Kennedy Center, una institución que él preside, como sede de un sorteo que parecía regresar a Las Vegas como en el Mundial de 1994.

Bordeando los límites de la neutralidad política, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con el mandatario de Estados Unidos, el país que ostenta 11 de las 16 sedes del Mundial, por tres de México y dos de Canadá.

Con numerosos gestos y halagos, Infantino ha conseguido un acceso privilegiado a la Casa Blanca y a otros escenarios del poder político pero el carácter disruptor de Trump sigue sobrevolando la gran cita del fútbol.

El republicano ha amenazado con retirar partidos a ciudades gobernadas por la oposición si considera que no son “seguras” y aplicado restricciones migratorias que podrían afectar a los aficionados extranjeros, además de mantener tensas relaciones con los otros gobiernos organizadores a raíz de sus exigencias arancelarias.

Tanto la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como el primer ministro canadiense, Mark Carney, tienen previsto desplazarse hasta un sorteo en el que, salvo sorpresa, Trump será agasajado con un Premio de la Paz recién creado por la FIFA.