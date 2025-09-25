Starbucks recorta empleos y cerrará tiendas en EE. UU. y Canadá, ¿cuál es el plan de reestructuración?

Starbucks, la cadena de café más grande del mundo, confirmó un duro golpe a su operación, cerrará tiendas y eliminará 900 empleos en Estados Unidos y Canadá como parte de un plan de reestructuración que asciende a US$1.000 millones.
La medida llega en medio de un proceso de recuperación liderado por Brian Niccol, quien asumió como director ejecutivo hace un año y que ahora enfrenta el reto de recuperar la rentabilidad del gigante cafetero.
Lea más: Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?
La compañía informó que, al cierre del año fiscal 2025, su número total de tiendas se reducirá en 1%, quedando con 18.300 sucursales en Norteamérica.
Sin embargo, aclaró que su objetivo no es reducir presencia, sino reorganizar su operación, posteriormente planea abrir nuevos locales y remodelar al menos 1.000 cafeterías.