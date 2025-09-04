Colombia produjo 14,7 millones de sacos en el último año cafetero, pero se avecina una reducción: ¿de cuánto?

La caficultura colombiana cerró agosto con cifras en verde. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la producción del mes alcanzó 1,24 millones de sacos de 60 kg, lo que representó un crecimiento del 19% frente a agosto de 2024. El gerente general de la FNC, Germán Bahamón, explicó que este comportamiento se debe a un “ciclo productivo desplazado”, generado por las lluvias persistentes del primer semestre que movieron la cosecha hacia el inicio del segundo. Conozca más: Precio del café arábica roza los US$4 por libra, mientras Colombia reportó récord en exportaciones Con este resultado, el acumulado de los últimos 12 meses (septiembre 2024 – agosto 2025) ascendió a 14,79 millones de sacos, un aumento del 18% frente al periodo anterior, cuando se registraron 12,53 millones. En lo corrido del año (enero – agosto 2025), la producción suma 8,83 millones de sacos, creciendo un 10% interanual.

Exportaciones superan los 13,2 millones de sacos en el año móvil

La dinámica exportadora también mostró fortaleza. En agosto, Colombia vendió al exterior 1,13 millones de sacos, un 10% más que en el mismo mes de 2024. En el acumulado de 12 meses, las exportaciones alcanzaron 13,23 millones de sacos, con un incremento del 13% frente al ciclo previo. De este total, 2,59 millones de sacos correspondieron a exportaciones de la Federación (+18%), mientras que otros exportadores sumaron 10,63 millones de sacos (+12%). Puede leer: “Petro no conoce el negocio del café”: así le respondieron tras sus ataques contra la Federación de Cafeteros Bahamón destacó que esta dinámica confirma la fortaleza del sistema cafetero, al tiempo que resaltó que “las exportaciones superan los 13,2 millones en el año móvil”.

En contraste con la fortaleza productiva, las importaciones preliminares en agosto fueron de 146 mil sacos, acumulando 776 mil sacos en los últimos 12 meses. Por su parte, el consumo interno se mantiene relativamente estable. En el último año cafetero, se estimó en 2,25 millones de sacos, mientras que en agosto el consumo pasó de 173 mil a 186 mil sacos, equivalente a un crecimiento del 7%. Entérese: Ante el arancel del 10% de Trump al café colombiano, así es la estrategia de la Federación de Cafeteros

Pronóstico: caída de un millón de sacos en el último trimestre