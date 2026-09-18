Gobierno De la Espriella crea subsidio de $700.362 por trabajador para empresas afectadas por el terremoto

El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha un paquete de medidas para proteger el empleo y apoyar a trabajadores y empresas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La principal medida, establecida en el Decreto Legislativo 1417 del 17 de septiembre de 2026, es un beneficio extraordinario para el pago de nómina dirigido a microempresas, pequeñas empresas y personas naturales empleadoras damnificadas por la emergencia.

El subsidio será equivalente al 40% de un salario mínimo mensual vigente, es decir, cerca de $700.362 por cada trabajador que cumpla los requisitos. El aporte podrá entregarse durante un máximo de seis ciclos mensuales y estará condicionado a que los empleadores mantengan los contratos laborales de los trabajadores incluidos en el programa.

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El decreto también establece un auxilio para trabajadores dependientes e independientes que hayan perdido su empleo como consecuencia directa del terremoto y que estén registrados como damnificados. En estos casos, recibirán un apoyo equivalente a medio salario mínimo, distribuido en dos pagos mensuales a través de las Cajas de Compensación Familiar.

Para facilitar el acceso a este beneficio, el Gobierno redujo el requisito de cotización. Los trabajadores deberán acreditar seis meses de aportes durante los últimos cinco años, en lugar de las condiciones ordinarias.

Otra medida permite el retiro parcial de las cesantías cuando una empresa deba suspender un contrato laboral como consecuencia directa de la emergencia. El mecanismo busca que los trabajadores puedan compensar temporalmente la reducción o pérdida de sus ingresos.