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¡Ojo! Rionegro amplió plazo para inscribirse al subsidio de transporte ¿Hasta cuándo será?

Tu Bienestar Más Cerca es el Programa de Subsidios al Transporte Público Colectivo de Rionegro. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes matriculados en instituciones educativas, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.

  • Imagen de referencia de buses del municipio de Rionegro. Foto: EL COLOMBIANO
    Imagen de referencia de buses del municipio de Rionegro. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 8 minutos
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La Alcaldía de Rionegro informó que hasta el próximo domingo 4 de octubre se amplió el plazo para postularse al programa de Subsidios de Transporte de Rionegro, Tu Bienestar Más Cerca.

Tu Bienestar Más Cerca es el Programa de Subsidios al Transporte Público Colectivo de Rionegro. Esta iniciativa está dirigida a estudiantes matriculados en instituciones educativas, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad.

El beneficio cubrirá el 50 % del valor de cada trayecto, aunque tendrá un límite mensual de viajes según el grupo poblacional.

Para los estudiantes, el subsidio podrá utilizarse en hasta 40 viajes al mes. Podrán postularse quienes estén matriculados en una institución educativa de Rionegro, residan de manera permanente en el municipio y estén registrados en el Sisbén, el RUI o el mecanismo de focalización vigente. Además, deben demostrar que necesitan utilizar el transporte público para llegar a su institución educativa, entre otros requisitos.

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En el caso de las personas mayores de 60 años, el beneficio cubrirá la mitad del costo de hasta 10 viajes mensuales. Uno de los requisitos es tener residencia permanente en Rionegro durante al menos un año, estar registrado en el sistema de focalización socioeconómica y no recibir una mesada pensional.

Las personas con discapacidad también podrán recibir un subsidio del 50 % para un máximo de 10 viajes mensuales. Deben contar con un registro o certificado oficial de discapacidad con un nivel de dificultad global igual o superior al 50 %, demostrar al menos un año de residencia en Rionegro, estar registrados en el Sisbén, RUI o mecanismo vigente y pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. Además, quienes requieran acompañamiento permanente podrán solicitar que el beneficio sea asignado a su cuidador principal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Los interesados deben ingresar a la página web de la Alcaldía de Rionegro, seleccionar el grupo poblacional al que pertenecen, diligenciar el formulario y adjuntar los documentos solicitados.

Entre los documentos generales se encuentran la identificación, el certificado del Sisbén o mecanismo de focalización vigente, una factura de servicios públicos para acreditar la dirección y un certificado que demuestre al menos un año de residencia en el municipio.

La Administración Municipal también contempla atención presencial para personas mayores, personas con discapacidad y cuidadores que necesiten ayuda para realizar la inscripción. Allí podrán recibir orientación para diligenciar el formulario y revisar la documentación antes de presentar la solicitud.

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La convocatoria estará abierta hasta el 4 de octubre. La Alcaldía realizará posteriormente la revisión y priorización de las solicitudes, publicará un listado preliminar y abrirá un período para presentar reclamaciones. El listado definitivo estáría previsto entre el 16 y el 20 de octubre.

La entrega y activación de las tarjetas estaría programada entre el 21 y el 30 de octubre, mientras que el subsidio comenzaría a utilizarse a partir del 1 de noviembre de 2026.

Las personas seleccionadas recibirán una tarjeta electrónica personalizada, que deberán utilizar en los vehículos de transporte público para acceder al subsidio. El beneficio no será entregado en efectivo y solo se reconocerán los viajes que sean efectivamente realizados y registrados mediante la tarjeta.

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Bloque de Preguntas y Respuestas

¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de transporte público en Rionegro?
Pueden postularse estudiantes, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad que cumplan los requisitos establecidos por la Alcaldía de Rionegro para cada grupo poblacional.
¿Cuánto cubre el subsidio de transporte público en Rionegro?
El subsidio cubre el 50 % del valor de la tarifa por cada trayecto. Los estudiantes pueden recibirlo para hasta 40 viajes mensuales, mientras que las personas mayores de 60 años y las personas con discapacidad tienen un límite de 10 viajes al mes.
¿Cuándo se puede solicitar el subsidio de transporte en Rionegro?
La etapa de postulaciones está prevista has ta el 4 de octubre de 2026. El listado definitivo de beneficiarios estaría programado para publicarse entre el 16 y el 20 de octubre.
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