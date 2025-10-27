Medellín tendrá jornada de acompañamiento en subsidios para mejorar viviendas: aquí los requisitos

En la comuna Buenos Aires, Medellín, se llevará a cabo una jornada de habilitación que les permitirá a los ciudadanos de esa comuna acceder al subsidio distrital de mejoramiento de vivienda.
La actividad se desarrollará desde este lunes 27 hasta el miércoles 29 de octubre en el Centro de Desarrollo Social (CDS) El Salvador, en horario continuo de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Durante la jornada, los asistentes recibirán orientación personalizada sobre cómo acceder al subsidio, además de acompañamiento en el proceso de habilitación y recepción de documentos para quienes deseen postularse.
Hasta la fecha, la Alcaldía de Medellín ha asignado 3.534 mejoramientos de vivienda, de los cuales 2.618 ya se ejecutaron, con una inversión total de $72.400 millones. De esta cifra, $26.700 millones provienen de aliados estratégicos, reflejando el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado por fortalecer la calidad de vida de las familias medellinenses.