Sudáfrica insertará isótopos radiactivos en los cuernos de los rinocerontes para frenar la caza furtiva y tráfico ilegal

‘Rhisotope’ es una iniciativa conjunta entre la Universidad de Witwatersrand, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), autoridades de energía nuclear y conservacionistas. El objetivo es interrumpir el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte, un mercado negro que impulsa la caza furtiva en Sudáfrica y otros países de África.
Este desarrollo es resultado de seis años de investigación y pruebas. La fase piloto, realizada en un santuario con 20 rinocerontes, demostró que los materiales empleados no generan daños celulares ni alteraciones fisiológicas.
Las pruebas también confirmaron que un solo cuerno puede ser identificado dentro de contenedores marítimos de gran tamaño, lo que amplía las posibilidades de intercepción.
Sudáfrica alberga la mayor población mundial de rinocerontes, estimada en 16.000 ejemplares, pero enfrenta una alta presión por caza furtiva. Según datos oficiales, cerca de 500 animales son abatidos cada año para extraerles los cuernos, destinados principalmente al mercado negro asiático.