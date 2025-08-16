Sudán pide a Colombia frenar el envío de mercenarios a Darfur y alerta sobre crisis humanitaria

El mensaje del Primer Ministro de Sudán, Kamal Idris, habló en medio de un conflicto que enfrenta al Ejército sudanés y a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023. La guerra ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, siendo calificada por la ONU como “la peor crisis humanitaria del mundo”.
En la región de Darfur, ubicada al oeste y suroeste del país, milicias y fuerzas irregulares combaten por el control territorial, mientras se reportan graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo violencia sexual y destrucción de cultivos.
En su comunicado en español, Idris pidió al pueblo colombiano que “se mantenga firme con nosotros para lograr el fin de acceder a detener el reclutamiento y envío de mercenarios a nuestra tierra”. Hizo un llamado al Gobierno de Colombia para que investigue las redes que captan ciudadanos con el propósito de combatir en el conflicto sudanés, resaltando que estas prácticas “amenazan la paz y agravan la crisis humanitaria”.