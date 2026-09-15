Cayó el líder del fútbol colombiano y ahora solo queda un invicto en la Liga Betplay, ¿cómo está la tabla de posiciones?

En el ocaso de la fecha número 10 de la Liga Betplay 2026-2, el América de Cali de David González recibió el pasado lunes 14 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali al Deportivo Pasto. “La Mecha” llegó como líder del fútbol profesional colombiano tras desplegar un buen juego en la primera mitad del torneo, en el cual estaba invicto. Por su parte, el Deportivo Pasto logró su primer triunfo en la competición, nada más y nada menos que ante el primer clasificado.
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