Tras una batalla de años, Taylor Swift recupera su música

Pero la cantante no se conformó con eso, y se mantuvo firme en la batalla hasta que por fin recuperó todo su trabajo. Así lo informó a través de una carta dedicada a sus fanáticos en su página web.

La compra incluyó los másteres de los seis primeros álbumes de la cantante, Taylor Swift , Fearless , Speak Now , Red , 1989 y Reputation , y con eso ella perdió el trabajo de años.

“Estoy tratando de organizar mis pensamientos de manera coherente, pero ahora mismo mi mente es como una presentación de diapositivas, una secuencia de flashes de todas las veces que he soñado despierta, que he deseado y he suspirado por tener la oportunidad de darles esta noticia”, escribió Switf.