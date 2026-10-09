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Terremoto en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano reportó el temblor a las 12:56 de la tarde.

  • Un sismo de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital de rascacielos. FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
    Un sismo de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital de rascacielos. FOTO: Tomada de redes sociales @sgcol
  • Las personas evacuando los edificios en Panamá tras el terremoto. FOTO: AFP
    Las personas evacuando los edificios en Panamá tras el terremoto. FOTO: AFP
hace 2 horas
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Un fuerte temblor de magnitud 7.7 con epicentro en Panamá sacudió a Colombia y varios países de Centroamérica en la tarde de este viernes 9 de octubre. Según los reportes, el terremoto se sintió mayormente en zonas del país como Cartagena, Medellín y Chocó.

De acuerdo con la información reportada por el Servicio Geológico Colombiano y de Estados Unidos, el epicentro del movimiento fue Pitaloza Arriba, Panamá, y tuvo una profundidad de 33 kilómetros.

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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó preliminarmente de una magnitud de 8.0, pero poco después lo actualizó a 7.7, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país.

Hasta ahora, las autoridades panameñas no han reportado pérdidas humanas tras el terremoto, pero sí varias afectaciones graves en diferentes infraestructuras en el territorio. Usuarios en redes evidencian edificios con grandes grietas y otros más caídos.

Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá. También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con esos reportes.

Asimismo, la entidad especializada de EE. UU. señaló que el movimiento telúrico generó pánico principalmente en Ciudad de Panamá, la capital del país, por lo que cientos de personas evacuaron con rapidez los edificios.

“Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia”, dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

Por otro lado, diferentes agencias internacionales reportaron alerta de tsunami en el Pacífico oriental tras el fuerte sismo en el país centroamericano. En cuanto al territorio colombiano, esta opción ya fue descartada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera”, dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago en Panamá.

En Medellín, ciudad desde donde hubo reporte del movimiento, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció sobre las posibles repercusiones del movimiento telúrico en el territorio y descartó afectaciones estructurales en la ciudad.

“Después del sismo registrado hace unos minutos, les informo que hasta el momento no tenemos reportes de afectaciones en Medellín. Seguimos atentos, verificando la situación con todas las estaciones de Bomberos Medellín. Cualquier emergencia o novedad, repórtenla a la línea 123”, señaló el mandatario.

Reportaron réplicas tras el fuerte temblor en Panamá

Varias réplicas importantes, desde 5.2, 5.5, 5.8 e incluso hasta de 6.0, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local. El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.

Para las autoridades, los sismos en la capital de Panamá son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí. Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados “informes sobre los efectos” del sismo, y llamó a la calma.

Las personas evacuando los edificios en Panamá tras el terremoto. FOTO: AFP
Las personas evacuando los edificios en Panamá tras el terremoto. FOTO: AFP

“No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, manifestó el mandatario. El Ministerio de Educación anunció la suspensión de las clases “a nivel nacional” en “todos los centros educativos”.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Hay alerta o riesgo de tsunami en Panamá tras el terremoto de 7.7?
Sí, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico oriental inmediatamente después del sismo. No obstante, las autoridades locales no han confirmado hasta el momento la evacuación de zonas costeras o la formación de olas peligrosas en el territorio panameño.
¿Hubo muertos o heridos por el terremoto en Panamá?
Hasta el momento, no se reportan víctimas mortales ni personas heridas de gravedad. Los reportes preliminares de las autoridades y medios locales únicamente señalan daños materiales en infraestructuras y escenas de pánico entre la población.
¿Se suspendieron las clases en Panamá por el terremoto?
Sí, el Ministerio de Educación de Panamá ordenó la suspensión de clases a nivel nacional en todos los centros educativos de forma preventiva, mientras se evalúan los daños en los planteles escolares y se garantiza la seguridad de la comunidad educativa.
¿Dónde fue el epicentro del sismo y qué provincias resultaron más afectadas?
El epicentro se localizó a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país. Las regiones que reportan mayores afectaciones e inspecciones de Protección Civil son Herrera, Los Santos, Veraguas, Azuero y Coclé (especialmente en Penonomé).
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