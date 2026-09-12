Gobierno inicia pagos a damnificados por terremoto vía SuperGIROS: así puede reclamar la ayuda

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició el desembolso de más de $3.324 millones correspondientes al primer mes del apoyo económico temporal destinado a los hogares afectados por el sismo del 10 de agosto de 2026. Los recursos están dirigidos a las familias cuyas viviendas quedaron destruidas o fueron declaradas no habitables, siempre que cumplan las condiciones establecidas por las autoridades. En esta primera etapa, los pagos están habilitados para beneficiarios de 14 municipios de Chocó: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui. Puede leer: “Hay que apretar”: Abelardo dijo que 200 municipios no han presentado información de damnificados por el terremoto

¿Cómo reclamar la ayuda económica?

La UNGRD informó que, durante 15 días calendario, los jefes de los hogares beneficiarios podrán reclamar el apoyo económico en los puntos habilitados de SuperGIROS en el departamento. Para realizar el cobro es necesario presentar la cédula de ciudadanía original. El dinero será entregado exclusivamente a la persona que figure como jefe del hogar beneficiario. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó el comienzo de los pagos e invitó a las personas incluidas en el censo oficial a acercarse a los puntos habilitados con su documento de identidad para reclamar las ayudas. Entérese: ¿Polémica por uso de recursos pensionales? Así funcionará el Fonpet para reconstruir zonas afectadas por el terremoto De acuerdo con el presidente de SuperGIROS, la compañía está coordinando la operación para facilitar la entrega de los recursos. También explicó que el beneficio contempla tres pagos correspondientes a tres meses consecutivos. Además, precisó que los beneficiarios pueden acudir a cualquier punto de SuperGIROS habilitado, debido a que las personas seleccionadas ya fueron contactadas o recibieron un mensaje de texto informándoles que podían realizar el cobro.

Pagos llegarán a Valle del Cauca y el Eje Cafetero

El proceso no se limitará a Chocó. La UNGRD informó que en los próximos días comenzarán los pagos para los hogares beneficiarios de Cali y de los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda, una vez las autoridades territoriales completen los trámites administrativos requeridos. El presidente de SuperGIROS confirmó, además, que el próximo lunes 14 de setiembre comenzarán los pagos articulados con la Gobernación del Valle del Cauca para entregar las ayudas en Buenaventura. Le interesa: Así son los 10 frentes de inversión de obras por impuestos para atender la reconstrucción Según explicó, posteriormente el despliegue avanzará hacia los departamentos del Eje Cafetero, donde también existen hogares afectados por la emergencia.

Requisitos para recibir el subsidio por el terremoto

Para acceder al apoyo económico temporal, los hogares deben cumplir con las condiciones definidas por las autoridades. Entre ellas: Estar incluidos como beneficiarios en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al sismo del 10 de agosto de 2026. Contar con la certificación de la alcaldía respectiva que confirme que el hogar residía en el municipio al momento de la emergencia. Tener la vivienda registrada como destruida o no habitable. Acercarse personalmente a un punto habilitado de SuperGIROS. Presentar la cédula de ciudadanía original para validar la identidad. Ser la persona registrada como jefe del hogar, pues únicamente a ella se le podrá entregar el dinero. Esperar la verificación de los datos y la confirmación de la disponibilidad del pago en el sistema. Vea aquí: Las historias que las cifras no cuentan a un mes del terremoto

¿Cuánto tiempo hay para reclamar el dinero?