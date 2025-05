En vivo | Siga la declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el juicio al expresidente Uribe

El día 40 del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe comenzó con dos de los testimonios más esperados del proceso: los del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Sus intervenciones marcan un momento clave en la estrategia de la defensa, que busca desacreditar la tesis de la Fiscalía sobre un presunto montaje con testigos falsos a favor del exmandatario.

El primero en declarar fue el exfiscal Martínez, quien relató que, durante su gestión como jefe del ente acusador, recibió tres cartas del expresidente Uribe. En ellas, se incluían comunicaciones de exparamilitares presos en Estados Unidos, quienes afirmaban tener información relevante sobre el proceso judicial que enfrentaba Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

“Esas cartas, su señoría, daban cuenta de que estos personajes estaban dispuestos a hablar en estos casos de connotación nacional que he referido. El detalle, hoy no podría precisarlo, pues ha pasado mucho tiempo y yo no conseguí copia de eso. Habían sido presentadas ante autoridades americanas para que llegaran a la fiscalía. Eran varios de los paramilitares. Estaban nombres que yo me acuerdo, el de Diego Murillo, uno, Alberto Quintero, otro, y no puedo”, relató el exfiscal.