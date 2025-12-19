x

Prográmese: Tiendas D1 y Ara no abrirán en dos fechas clave de temporada decembrina

Las tiendas D1 y Ara aclararon que el objetivo de esta medida es para que sus colaboradores puedan celebrar las fiestas de fin de año.

    Las tiendas D1 y Ara retomarán su operación normal el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026. FOTO: COLPRENSA | EL COLOMBIANO
Colprensa
hace 4 minutos
bookmark

A través de redes sociales, dos de las cadenas de supermercados más concurridas de Colombia anunciaron cambios en su operación durante las celebraciones de Navidad y Año y Nuevo.

Se trata de las tiendas Ara y D1, quienes confirmaron que no abrirán sus puertas el 25 de diciembre de 2025 ni el 1 de enero de 2026. La medida aplica de manera general en todas sus sedes a nivel nacional, sin excepción, y también suspende los servicios de domicilio para esos días.

Lea aquí: Estas son las mujeres que mueven el mundo: ranking de las 100 más poderosas de 2025

En este sentido, D1 anunció que para el 24 y 31 de diciembre de 2025, podrían tener ajustes en sus horarios sin previo aviso, por lo que recomiendan a sus clientes madrugar a comprar.

Por su parte, Ara no ha informado modificaciones oficiales en los horarios de atención durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo, aunque fue destacado el gesto de priorizar el descanso de sus empleados en estas fechas.

La medida, bien recibida por clientes y usuarios en redes sociales, responde a una política interna orientada al bienestar de los colaboradores, permitiéndoles compartir tiempo con sus familias en fechas tradicionales de alta carga laboral

Tanto D1 como Ara informaron que retomarán su operación normal el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, luego de los cierres programados por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Las cadenas recomendaron a sus clientes anticipar sus compras, en especial de productos básicos o de alta demanda.

Recomendaciones para comprar la comida de Navidad y Año Nuevo con anticipación

Planificar antes de comprar

Defina el menú con anticipación (Navidad y Año Nuevo).

Haga una lista de compras por categorías: carnes, bebidas, granos, dulces, aseo.

Calcule cantidades según el número de personas para evitar desperdicios.

Comprar por etapas

Con 2 a 3 semanas de anticipación: granos, enlatados, pastas, aceite, azúcar, bebidas, licores sin alcohol, papel aluminio y desechables.

Con 7 a 10 días de anticipación: carnes que puedas congelar, embutidos, quesos curados.1 o 2 días antes: frutas, verduras, pan fresco y productos de última hora.

Conservación adecuada

Congelar carnes bien empacadas y rotuladas con fecha.

No descongele y vuelva a congelar.

Revise fechas de vencimiento antes de guardar.

Evite congestiones y filas

Compre en horarios de menor afluencia (temprano en la mañana).

Si puede, divida las compras en varios días.

Verifique horarios especiales de los supermercados en diciembre.

