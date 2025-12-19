Prográmese: Tiendas D1 y Ara no abrirán en dos fechas clave de temporada decembrina

A través de redes sociales, dos de las cadenas de supermercados más concurridas de Colombia anunciaron cambios en su operación durante las celebraciones de Navidad y Año y Nuevo.

Se trata de las tiendas Ara y D1, quienes confirmaron que no abrirán sus puertas el 25 de diciembre de 2025 ni el 1 de enero de 2026. La medida aplica de manera general en todas sus sedes a nivel nacional, sin excepción, y también suspende los servicios de domicilio para esos días.

En este sentido, D1 anunció que para el 24 y 31 de diciembre de 2025, podrían tener ajustes en sus horarios sin previo aviso, por lo que recomiendan a sus clientes madrugar a comprar.

Por su parte, Ara no ha informado modificaciones oficiales en los horarios de atención durante las vísperas de Navidad y Año Nuevo, aunque fue destacado el gesto de priorizar el descanso de sus empleados en estas fechas.