TikTok firmó acuerdo para crear una empresa conjunta con EE. UU. y evitar prohibición: así operará

TikTok dijo que firmó un acuerdo de empresa conjunta con inversionistas que le permitiría seguir operando en Estados Unidos, donde está amenazada de prohibición por ser de propiedad china, informaron medios estadounidenses.

Según un memorando interno citado por Bloomberg y Axios, el grupo chino ByteDance, propietario de TikTok, poseerá cerca del 20% de la nueva estructura, que tiene como inversionistas principales a Oracle, Silver Lake y la firma con sede en Abu Dabi MGX.

La nueva entidad estadounidense se llamará “TikTok USDS Joint Venture LLC”.

El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de septiembre de la Casa Blanca, que afirmó que la nueva empresa cumpliría los requisitos de una ley de 2024 que amenaza con prohibir TikTok en Estados Unidos si ByteDance sigue siendo el propietario mayoritario.

Varios sectores políticos en Estados Unidos, incluyendo el mismo Donald Trump en su primer mandato (2017-2021), han advertido que China podría utilizar TikTok para extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia mediante su avanzado algoritmo.

Por lo tanto, el acuerdo contempla que la empresa conjunta estadounidense “operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos de EE. UU., la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía del software, mientras que las entidades estadounidenses de TikTok global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, incluido el comercio electrónico, la publicidad y el marketing”, indicó el documento.

Los nuevos inversionistas son todos aliados de Trump y comparten sus opiniones políticas, aunque el presidente insistió en que TikTok no estará sujeta a ninguna orientación partidista.

Según el memorando del director ejecutivo de Tiktok, Shou Chew, el acuerdo se cerrará el próximo 22 de enero.

