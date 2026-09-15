Tiroteo provocó cierre en la avenida Regional, a la altura de Viva Envigado: esto fue lo que ocurrió

Una congestión de más de tres kilómetros se presentó desde las 5:00 de la mañana de este martes en la avenida Regional, en los tramos de Envigado, Sabaneta y La Estrella. La causa de la misma fue un cierre que se hizo en la calzada oriental debido a un tiroteo que se presentó entre la Policía y una persona que iba en una moto.
Los hechos se registraron en las afueras del Centro Comercial Viva Envigado, en la carrera 49 con la calle 37 sur, cuando los uniformados comenzaron a perseguir a una persona que estaba escapando, en hechos que son materia de investigación.