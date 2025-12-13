Terror en universidad de Estados Unidos: tiroteo dejó dos muertos y los responsables siguen sueltos

Dos personas murieron y otras ocho se encuentran gravemente heridas por un tiroteo ocurrido este sábado 13 de diciembre en el campus de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

“Confirmo que dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran graves”, declaró en una conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley. “No tenemos al atacante bajo arresto en este momento”, precisó.

La Universidad de Brown reportó a las 4:22 de la tarde (hora local) de un “atacante activo” cerca del edificio Barus and Holley Engineering, un lugar donde se realizaban varios exámenes en ese momento.

“Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden”, decía la alerta inicial de emergencia.

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

“Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas”, escribió Trump, quien previamente había asegurado equivocadamente que el responsable del crimen estaba bajo custodia.