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Tiroteo en festival de salsa en Toronto deja dos muertos y varios heridos: el atacante está prófugo

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda para encontrar al atacante. La policía no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos.

  • Las autoridades informaron que el sospechoso escapó del lugar antes de ser aprehendido. Foto: AFP
    Las autoridades informaron que el sospechoso escapó del lugar antes de ser aprehendido. Foto: AFP
Agencia AFP
hace 2 horas
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Dos personas murieron el sábado 11 de julio y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

Según un nuevo balance de la policía, un total de “seis personas fueron encontradas con heridas de bala”. Entre ellas, “dos fueron declaradas muertas”.

“Atacante activo, cinco personas (fueron) ubicadas con heridas de bala, dos personas (fueron) declaradas muertas en el lugar. Les rogamos que se mantengan alejados de la zona de inmediato y sigan todas las instrucciones de la policía”, indicaron las autoridades en su primer pronunciamiento sobre los hechos.

Minutos después, la policía de Toronto insistió en su llamado a la comunidad a través de una nueva publicación en X: “Por favor, eviten la zona de inmediato y sigan todas las indicaciones de la policía”.

“Hay una gran presencia policial en el lugar mientras los oficiales continúan con su investigación”, se agregó.

Según un corresponsal de la AFP en el lugar, este tiroteo ocurrió en un festival de salsa que se celebraba en la calle St. Clair.

Las imágenes tomadas por el corresponsal muestran numerosos autos de policía, con las luces de emergencia encendidas, asegurando la zona.

La policía, que no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos, indicó que “aseguró la zona”, pero precisó que el presunto autor del tiroteo sigue “fugitivo”.

No se han conocido más detalles, tan solo que hasta el momento el atacante sigue prófugo y es buscado por las autoridades, que continúan desplegadas en la zona mientras avanza la investigación.

Justamente, el ataque se llevó a cabo poco después de otro tiroteo en Montreal a finales del mes pasado, donde dos personas, entre ellas un agente de policía, fueron asesinadas por un agresor que posteriormente fue abatido por las fuerzas del orden.

En febrero, un tiroteo en una escuela en el pequeño pueblo minero occidental de Tumbler Ridge dejó ocho muertos, incluida la madre y el medio hermano de la atacante, y 27 heridos antes de que ella se quitara la vida.

Lea también: Sube a más de 4.300 la cifra de muertos y casi 17.000 los heridos por los terremotos en Venezuela

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó en el festival de salsa en Toronto y cuántas víctimas hay?
Un tiroteo registrado el sábado durante un festival de salsa en la calle St. Clair, en Toronto (Canadá), dejó un saldo de dos personas muertas y cuatro heridas de bala. La policía acordonó la zona y mantiene un operativo de búsqueda mientras el autor de los disparos continúa prófugo.
¿Dónde y cómo ocurrió el tiroteo durante el festival en Toronto?
El ataque armado se produjo en plena vía pública sobre la calle St. Clair, donde se realizaba un evento de música y baile latino. Según reportes de la Policía de Toronto, seis personas recibieron disparos en el lugar; dos fallecieron de inmediato y las demás recibieron atención médica mientras las autoridades investigan los móviles del ataque.
¿Qué recomendaciones dieron las autoridades tras el tiroteo en St. Clair, Toronto?
La Policía de Toronto solicitó a la ciudadanía alejarse inmediatamente de la zona de St. Clair Avenue y acatar todas las instrucciones del personal desplegado en el área. Se aconseja a los residentes y visitantes evitar los alrededores del evento mientras continúan las labores de investigación y la búsqueda del atacante.
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