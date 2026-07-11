Tiroteo en festival de salsa en Toronto deja dos muertos y varios heridos: el atacante está prófugo

Dos personas murieron el sábado 11 de julio y varias resultaron heridas durante un tiroteo en Toronto, Canadá, en un festival de salsa, según informó la policía de la ciudad, que señaló que el sospechoso se dio a la fuga.

Según un nuevo balance de la policía, un total de “seis personas fueron encontradas con heridas de bala”. Entre ellas, “dos fueron declaradas muertas”.

“Atacante activo, cinco personas (fueron) ubicadas con heridas de bala, dos personas (fueron) declaradas muertas en el lugar. Les rogamos que se mantengan alejados de la zona de inmediato y sigan todas las instrucciones de la policía”, indicaron las autoridades en su primer pronunciamiento sobre los hechos.

Minutos después, la policía de Toronto insistió en su llamado a la comunidad a través de una nueva publicación en X: “Por favor, eviten la zona de inmediato y sigan todas las indicaciones de la policía”.

“Hay una gran presencia policial en el lugar mientras los oficiales continúan con su investigación”, se agregó.

Según un corresponsal de la AFP en el lugar, este tiroteo ocurrió en un festival de salsa que se celebraba en la calle St. Clair.

Las imágenes tomadas por el corresponsal muestran numerosos autos de policía, con las luces de emergencia encendidas, asegurando la zona.

La policía, que no dio detalles sobre la gravedad de las lesiones de los heridos, indicó que “aseguró la zona”, pero precisó que el presunto autor del tiroteo sigue “fugitivo”.