“Todos vamos a morir”: la última homilía del sacerdote Patricio Sánchez antes de ser aplastado por una cruz

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari murió la noche del sábado 17 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, cuando una cruz de madera cayó sobre él mientras celebraba la eucaristía. Horas antes de su fallecimiento, había hablado a los feligreses sobre la muerte, el tiempo y la importancia de darle a Dios el lugar que merece en la vida. “Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir”, dijo durante su homilía, en una reflexión que tomó como punto de partida el Evangelio del domingo, en el que Jesús responde a quienes lo interrogan sobre el tributo al César: “Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios”. En contexto: VIDEO | Sacerdote murió aplastado por una cruz durante una misa en Ecuador El sacerdote invitó a los asistentes a pensar en cómo utilizan su tiempo y en cuánto de él dedican a las cosas materiales, a Dios y a las personas que tienen cerca.

Esta fue la última homilía del sacerdote Patricio Sánchez:

Queridos hermanos y hermanas, Todos los que estamos aquí también vamos a morir. Esa marca siempre debe estar presente, pues es la de Dios. A veces nuestra vida la tornamos en cosas materiales, en cosas exageradas. Pero no damos el justo valor a lo que es de Dios. Están bien las cosas materiales, los impuestos, las cosas que nos presenta el Gobierno. Pues, en el tiempo romano también presentaban el tributo y pagaban sus intereses. Pero eso les dice Jesucristo: a las cosas materiales, su justo valor; pero lo que es de Dios, para Dios. ¿Cuánto tiempo estamos dando a Dios?

Un día, todos los que estamos aquí también vamos a morir, y a veces el tiempo que utilizamos en ciertas cosas no tiene tanto sentido como el que dedicamos a Dios. En ese tiempo, ¿qué damos de calidad a Dios, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los hijos, a la familia? Ese tiempo es el mejor para gastar. Queridos hermanos, por eso dice el Señor. Lo que es del César al César, lo que es de Dios, de Dios. Que a Dios le demos ese tiempo, ese espacio, y que esté siempre presente en cada momento de nuestra vida. Que Dios nos acompañe, que Dios nos ayude a lo largo de esta semana y que bendiga todas nuestras actividades.

La parroquia confirmó la muerte del padre Patricio Sánchez