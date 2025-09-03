Tonic, el gato de la película “Atrapado Robando”

Los aranceles de EE. UU. han generado la mayor perturbación del comercio mundial en 80 años: OMC

Desde la imposición de aranceles por Donald Trump, se debilitó la cláusula de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC), poniendo en riesgo la igualdad entre países y generando una disrupción histórica en el comercio.