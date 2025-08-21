Más de 200 karatecas se reunirán en Medellín este domingo: así será el Nacional Interclubes

Este domingo, desde las 8:00 de la mañana, el Coliseo de la Universidad de Medellín abrirá sus puertas para recibir a los mejores exponentes del karate do tradicional en Colombia. El evento, organizado por el Instituto Colombiano de Karate Do Tradicional, celebra su edición número 17 y promete ser una auténtica fiesta marcial que reunirá a competidores de todas las edades y categorías.

De los 22 clubes afiliados al instituto, 15 estarán presentes en la competencia, representando a un total de seis departamentos del país. Se espera la participación de alrededor de 200 karatecas, desde los más pequeños de la categoría mini infantil, con apenas 4 años de edad, hasta los veteranos de la división senior máster, que superan los 60 años.

El sensei Barlaam Pizarro Castro, director del instituto y referente en la disciplina, expresó su entusiasmo por la continuidad del torneo:

“Tendremos más o menos a 200 competidores en todas las categorías, desde mini infantil hasta senior máster, desde los 4 años hasta 60 o más. Es un evento que cumple su edición número 17”, señaló.

El ingreso para el público será por la portería 1 de la Universidad de Medellín, ubicada en la carrera 87 #30-65. El reglamento que regirá los combates y las demostraciones será el de la ITKF (International Traditional Karate Federation), máxima autoridad de la disciplina a nivel mundial.

En el evento se destaca la presencia de figuras como Emiliano Zuleta, en la categoría infantil; Luciana Botero, en juvenil; y Felipe Montoya, en mayores.