Semana Santa con presión externa: así impactan los aranceles de Ecuador al mercado del pescado

La Semana Santa suele ser una de las temporadas más fuertes para el consumo de pescado en Colombia. Sin embargo, este 2026 el contexto es distinto. A la alta demanda habitual se suma un factor externo que inquieta al sector: los aranceles del 50% que Ecuador impuso a productos colombianos.
En un sondeo realizado por EL COLOMBIANO, pesqueras minoristas proyectan que en esta Semana Mayor siguen experimentando un impulso considerable en ventas, pero comercializan entre 60% y 73% menos pescado comparado con la primera década del siglo XXI.
A su vez, el impacto, por el conflicto arancelario con el vecino país no es menor. Ecuador es uno de los principales socios comerciales del país en productos pesqueros, especialmente en segmentos como camarones, conservas y preparaciones de pescado, que en conjunto superaron los 200 millones de dólares en intercambios durante 2025.
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