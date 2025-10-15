Disidencias de las Farc detonaron explosivo en una torre de energía en Bello

Un artefacto explosivo activado en una torre de energía de EPM generó consternación entre los habitantes de Bello durante la madrugada de este miércoles. De acuerdo a un reporte entregado por la Policía, se trató de una acción terrorista atribuida a las disidencias de las Farc. El coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que la situación se atendió durante las primeras horas de este martes, en inmediaciones del barrio La Gabriela. Le puede interesar: Hasta $200 millones de recompensa por información para dar con los responsables del atentado a torre de EPM en Loreto “Durante la madrugada de hoy, en el barrio La Gabriela del municipio de Bello, se registró la activación de un artefacto explosivo contra las bases de una torre de energía perteneciente a EPM. De manera inmediata, tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 123, las patrullas de vigilancia acudieron al lugar y confirmaron la presencia de una pancarta alusiva al grupo armado organizado Bloque Magdalena Medio Frente 36 de las Disidencias de las Farc”, informó el uniformado.

Según señaló Rodríguez, la Policía acordonó el área y activó los protocolos de seguridad para los casos de atentados terroristas, que incluyen una inspección en la zona por parte de técnicos antiexplosivos y la activación de una unidad especializada de la Policía conocida como la Cápsula Antiterrorismo. Es desde estos grupos especializados, agregó el coronel, que se inició una investigación con la que se busca individualizar, rastrear y capturar a las personas responsables de plantar dicha bomba. Siga leyendo: Encerrados bajo fuego: víctimas de confinamiento se dispararon 557% en Antioquia A pesar del temor de los vecinos de La Gabriela, por fortuna el hecho no dejó personas heridas, ni víctimas. De igual forma, la Policía señaló que no se presentaron interrupciones en el servicio de energía. Esta no es la primera vez que los organismos de seguridad en la ciudad atienden un atentado a la infraestructura energética este año.