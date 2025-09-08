Somos Internet, startup que compite con los grandes: genera 798 empleos y tiene planes de duplicar su equipo en Colombia

En medio del auge que están teniendo las startups en Colombia, Somos Internet ha sido un “conector” y dinamizador del sector de las telecomunicaciones, pues además de ser una empresa que está generando empleo, también está marcando la pauta en la manera de trabajar. Y es que, con apenas cinco años en el país, la compañía ya suma más de 30.500 usuarios activos, presencia en Medellín y Bogotá, y el respaldo de fondos internacionales que también han invertido en gigantes como Rappi y Habi. A finales de 2024, fue reconocida por el Ministerio TIC como el proveedor número 14 de internet fijo en Colombia, un logro que refleja su rápida consolidación en un mercado dominado por grandes jugadores. Detrás de ese crecimiento hay una historia de expansión, capital levantado por más de US$48 millones y, sobre todo, una visión clara: consolidarse como una de las marcas empleadoras más atractivas del país. Con casi 800 colaboradores y planes de duplicar su planta en los próximos años, Somos busca atraer a profesionales apasionados por la tecnología, la innovación y el impacto social. En entrevista con EL COLOMBIANO, un vocero de la empresa habló sobre los retos de atraer talento en un sector tan competitivo, los perfiles que más demandan y las oportunidades que ofrecen a jóvenes y recién egresados. Le puede interesar: Así busca Estudio de Moda atraer talento en Colombia: tiene ofertas activas en varias ciudades

1- Esta es una empresa sumamente interesante, que curiosamente, junto a Magneto, fueron las dos startup que más levantaron capital en 2024, ¿cómo ha evolucionado la generación de empleo en la empresa desde su llegada al paÍs en 2019 hasta hoy?

“Desde nuestra llegada a Colombia en 2019, hemos crecido de manera sostenida, pasando de ser una startup emergente a consolidarnos como uno de los proyectos tecnológicos que más capital levantó en 2024. Ese crecimiento nos ha permitido generar cientos de empleos directos en áreas como ingenierÍa, operaciones, atención al cliente, ventas y desarrollo de software y producto. Somos un motor de empleabilidad en el sector tecnológico y de telecomunicaciones”.

FOTO: CORTESÍA

2. Actualmente, con cuántos empleados cuentan y cuáles son los roles que más requiere la empresa para continuar creciendo en el sector de la tecnologÍa y las telecomunicaciones?

“Actualmente contamos con 798 empleados y próximamente integraremos 45 más. Los roles que más demandamos están relacionados con despliegue, relevamiento, instalaciones, soporte técnico, desarrollo de software, ventas B2C y B2B. Nuestro crecimiento exige perfiles capaces de integrar tecnología, diseño y visión de negocio”.

3. Cuál es la estrategia de la empresa para atraer y retener talento en un sector tan competitivo como el de las telecomunicaciones y la tecnología?

"Competimos en un sector exigente, por eso ofrecemos un entorno de alto desempeño, aprendizaje continuo y crecimiento acelerado. Más que beneficios tradicionales, retenemos talento a través de cultura clara y exigente, proyectos retadores, meritocracia, feedback directo y oportunidades de impacto real".

4. ¿Qué tipo de perfiles profesionales suelen buscar en Somos Internet?

“Personas apasionadas por la tecnología, con pensamiento crítico, hambre de aprender, capacidad de ejecución y resiliencia. Valoramos quienes encarnan nuestros principios: ser espartanos, usar el cerebro, equivocarse menos cada día, vivir para servir y desglosar problemas complejos”.

5. ¿Qué habilidades cree que serán más relevantes para quienes quieran vincularse al sector tecnológico y de telecomunicaciones?

“Además de competencias técnicas (IA, big data, redes, ciberseguridad, desarrollo), buscamos adaptabilidad, comunicación clara, trabajo en equipo, pensamiento analítico y orientación a resultados. En Somos, la mentalidad es tan importante como la habilidad técnica”.

6. ¿Cómo apoyan a los colaboradores en su crecimiento y desarrollo profesional?

“Impulsamos el desarrollo con feedback constante, proyectos desafiantes, rotación de roles y aprendizaje práctico. No creemos en jerarquías rígidas, sino en la autonomía y la responsabilidad. Cada empleado tiene la posibilidad de crecer en la medida que se exige y entrega resultados”.

“Nuestra visión es seguir expandiéndonos en el país y consolidarnos como una de las marcas empleadoras más atractivas del sector tecnológico. Queremos ser reconocidos por formar talento de alto nivel y por generar abundancia a través de la tecnología y el servicio”.

8. Siendo una empresa de base tecnológica, ¿cómo integran la IA en los procesos laborales y cómo se preparan los equipos para adaptarse a tecnologías emergentes como IA, big data o 5G?

“La IA ya forma parte de nuestros procesos, desde la optimización de redes hasta la analítica de clientes. Nos preparamos para 5G y big data entrenando a nuestros equipos, implementando soluciones ágiles y promoviendo el aprendizaje continuo. La innovación es parte de nuestro ADN. En Somos valoramos el trabajo humano, usamos la inteligencia artificial como herramienta de automatización de trabajo más no de trabajador, impulsamos su uso pero no su implementación como reemplazo de la valiosa labor humana que es una característica principal de nuestros valores como compañía”.

9. ¿Qué oportunidades ofrecen a recién egresados o practicantes que quieren iniciar carrera en tecnología?

“Ofrecemos un programa de primeras experiencias laborales en áreas técnicas y de gestión. Queremos jóvenes que quieran crecer con nosotros, que aprendan rápido y que estén dispuestos a aportar en un entorno de startup exigente pero lleno de oportunidades”.

10. ¿Qué consejo le darían a jóvenes que quieren unirse a empresas disruptivas como la suya?

"Que se preparen para dar lo mejor de sí cada día, para trabajar con disciplina y resiliencia. En Somos no basta con querer cambiar el mundo, hay que ponerse las botas y hacerlo. Si buscan un lugar donde aprender a máxima velocidad y generar impacto real, aquí lo encontrarán".

11. ¿Cómo se proyecta la empresa en términos de generación de empleo en los próximos 5 años, teniendo en cuenta cómo están cambiando las dinámicas del mercado laboral?

“Proyectamos un crecimiento sólido, con más de dos mil empleados en los próximos cinco años. A medida que evolucionan las telecomunicaciones y la tecnología, crearemos nuevos roles en IA, ciberseguridad, experiencia de usuario y operaciones digitales, siempre con foco en la excelencia y en servir a nuestros clientes”.

¿Cómo aplicar a las ofertas de Somos Internet por medio de Magneto Empleos?