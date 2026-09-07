Cuatro gobiernos antes de De la Espriella intentaron hacer canal o tren interoceánico en Chocó, ¿la quinta será la vencida?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, en medio del paquete de decisiones para la reconstrucción de Chocó tras el terremoto de 7,4, los estudios para la construcción de un canal interoceánico en ese departamento. Esta idea no solo fue mencionada por el gobierno de Gustavo Petro sino que mandatarios como Juan Manuel Santos, Belisario Betancur y Guillermo León Valencia también plantearon acciones similares para conectar al territorio chocoano.
Dentro del ‘Plan Marshall’ anunciado por el presidente, el Gobierno Nacional anunció que se harán estudios para la construcción de un ferrocarril entre el Urabá antioqueño y un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano, así como el desarrollo de un “canal interoceánico en el Chocó” para aprovechar la ubicación del departamento y conectar el Pacífico con el Atlántico.
En una atención a medios desde Quibdó, De la Espriella subrayó que se estudiarán tanto la opción del tren como la del canal, además de que ya hay un grupo de empresarios que manifestaron un interés en conocer formalmente la propuesta para así evaluar esquemas de participación e invertir.