Tres temblores sacudieron al Chocó en menos de 20 minutos

Una serie de movimientos telúricos fue registrada durante la tarde de este miércoles en el departamento de Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente de tres eventos y se mantiene el seguimiento a la actividad sísmica en la zona.
El primer evento reportado a las 3:12 p. m., con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 40 kilómetros. Su ubicación fue establecida en Medio San Juan (Andagoya), Chocó.
Minutos después, a las 3:14 p. m., se registró un segundo movimiento. En este caso, el SGC reportó una magnitud de 4,4, una profundidad de 37 kilómetros y como epicentro el municipio de Sipí, Chocó.
A las 3:18 p. m., seis minutos después del segundo evento, las autoridades registraron un tercer sismo. Este tuvo una magnitud de 3,6, una profundidad de 38 kilómetros y nuevamente fue localizado en Medio San Juan (Andagoya).