¡Atención! Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió intervención de Savia Salud

El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó suspender provisionalmente la intervención forzosa que venía adelantando la Superintendencia Nacional de Salud sobre la EPS antioqueña Savia Salud EPS, al considerar que la decisión no cumplió con los requisitos necesarios y vulneró el debido proceso.
Según el fallo, la Superintendencia se basó principalmente en los indicadores financieros de la EPS, pero dejó de lado analizar si esa crisis económica era consecuencia de errores en la administración de la misma o si respondía a fallas estructurales del sistema de salud.
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En este punto fue determinante lo que ya había establecido la Corte Constitucional de Colombia, especialmente en la Sentencia SU-277 de 2025, donde se fijaron reglas claras sobre cómo deben hacerse este tipo de intervenciones.
Además, el Tribunal encontró que en el caso de Savia Salud no se evaluaron factores fundamentales como la insuficiencia de la UPC —el dinero que se reconoce por cada afiliado— ni los retrasos en pagos como los Presupuestos Máximos, elementos que afectan directamente las finanzas de las EPS.
Tampoco se tuvieron en cuenta lineamientos previos de la Corte, como los derivados de la Sentencia T-760 de 2008, que obligan a revisar primero el estado general del sistema antes de intervenir una entidad.