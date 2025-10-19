x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Atención: Donald Trump confirma que habrá nuevos aranceles para Colombia

El presidente estadounidense busca golpear económicamente al país como escalada en sus confrontaciones con Gustavo Petro.

  • Todavía no se conocen con exactitud cómo serán estos nuevos aranceles, pero la medida fue confirmada por Donald Trump. FOTO: GETTY.
    Todavía no se conocen con exactitud cómo serán estos nuevos aranceles, pero la medida fue confirmada por Donald Trump. FOTO: GETTY.
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Donald Trump confirmó en la noche de este domingo que habrá nuevos aranceles para Colombia, como consecuencia de sus confrontaciones con el presidente Gustavo Petro.

En la tarde, el senador republicano Lindsey Graham había adelantado información sobre esta medida, que acaba de ser confirmada por el mandatario desde el avión presidencial.

A través de su cuenta de X, Graham señaló que había sostenido una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

En desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida