Atención: Donald Trump confirma que habrá nuevos aranceles para Colombia

Donald Trump confirmó en la noche de este domingo que habrá nuevos aranceles para Colombia, como consecuencia de sus confrontaciones con el presidente Gustavo Petro.

En la tarde, el senador republicano Lindsey Graham había adelantado información sobre esta medida, que acaba de ser confirmada por el mandatario desde el avión presidencial.

A través de su cuenta de X, Graham señaló que había sostenido una “muy buena conversación” con Trump, en la que este le anunció que “atacará a Colombia no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: en el bolsillo”.

En desarrollo...