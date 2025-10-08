x

Trump asegura que no conoce a Bad Bunny y le parece “absolutamente ridículo” que se presente en el Super Bowl

Las tensiones entre la Casa Blanca y el mundo del entretenimiento no dejan de crecer.

  El presidente estadounidense cuestionó la elección de Bad Bunny como cantante del medio tiempo del Super Bowl de 2026. FOTO: Getty
    El presidente estadounidense cuestionó la elección de Bad Bunny como cantante del medio tiempo del Super Bowl de 2026. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 41 minutos
bookmark

“Nunca he oído hablar de él, no sé quién es. No sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al ser consultado sobre la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del show de medio tiempo del próximo Super Bowl.

Lea también: Bad Bunny respondió a las críticas por su participación en el Super Bowl: “Tienes cuatro meses para aprender (español)”

Trump hizo estas declaraciones en una entrevista con el canal Newsmax, emitida la noche del lunes, después de que el presentador Greg Kelly mencionara que la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) había escogido a “un tipo que odia a ICE” —el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— y que ha acusado de racismo a distintos sectores en Estados Unidos.

Trump añadió que la NFL suele culpar a promotores externos por las decisiones de entretenimiento, aunque no precisó a quién se refería.

La NFL anunció el 28 de septiembre que Bad Bunny encabezará el espectáculo musical del Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California. En el comunicado oficial, la liga señaló a Apple Music y Roc Nation —la productora liderada por el rapero Jay-Z y subsidiaria de Live Nation— como las entidades encargadas de la producción del show.

Trump, quien tuvo enfrentamientos públicos con Jay-Z durante su primer mandato, criticó nuevamente la decisión de la NFL, mientras que la liga no ha emitido comentarios adicionales ni atribuido la elección del artista a ningún promotor.

Le puede interesar: Los títeres de 31 Minutos rompen récords en su Tiny Desk histórico; así fue su presentación

