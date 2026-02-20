Trump ordenará publicación de toda la información sobre extraterrestres después de que Obama dijera que “son reales”

Tras declaraciones del expresidente de EE. UU. Barack Obama de que los extraterrestres “son reales”, aunque se haya retractado, el presidente Donald Trump se sumó al debate y anunció una serie de medidas concretas. Las declaraciones las dio Obama el 14 de febrero en el podcast No Lie del comentarista político progresista Brian Tyler Cohen, durante una sección de preguntas que deben ser respondidas rápidamente por el entrevistado. Cuando Tyler Cohen preguntó “¿Los extraterrestres son reales?”, el exmandatario aseguró “Son reales, pero no los he visto”. Sin embargo, horas después, Obama aseguró que su respuesta se había dado en el contexto de afán de esa sección del programa, y que no tenía pruebas, sino que se basaba en estadística: “Estadísticamente el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!”, aseguró.

La reacción de Trump a las declaraciones de Obama

Trump, que ha sido enemigo político de Obama, aseguró que este había cometido un “gran error” al referirse a un tema que para él tiene que ver con datos sensibles y que podría involucrar información clasificada. Cuando se le preguntó a Trump si él creía en la existencia de los extraterrestres, respondió: “Bueno, no sé si son reales o no”. Lea también: “Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte”: NASA anunció importante hallazgo en una roca del planeta rojo

Trump anunció divulgación de archivos sobre OVNI y FANI

En medio de ese debate, el presidente Trump utilizó sus redes sociales para anunciar la decisión de identificar y divulgar archivos relacionados con el tema de vida extraterrestre: “En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”, escribió Trump. Se trata de una determinación con la que el primer mandatario involucra a diferentes entidades estatales de su país, y que se sumaría a iniciativas que han venido por parte de otros sectores del Estado norteamericano para que haya mayor transparencia con este tipo de temas.

¿Qué dijo Obama sobre el Área 51?

Cabe aclarar que Obama también se refirió a la existencia del Área 51, una base militar en Nevada (EE. UU.) que se ha hecho conocida por ser objeto de teorías de la conspiración en las que se dice que el gobierno norteamericano esconde tecnología secreta allí. “No los tienen en el Área 51. No hay ningunas instalaciones subterráneas”. Incluso, añadió “a menos de que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de los Estados Unidos”. Del episodio también llamó la atención que el entrevistador le preguntó a Obama cuál había sido la primera pregunta que quiso que se le respondiera cuando juró como presidente en 2009. El exmandatario respondió entre risas que esa pregunta había sido: “¿Dónde están los aliens?”. Lea también: La contaminación atmosférica, una pista para encontrar vida extraterrestre

Los extraterrestres y el Congreso de Estados Unidos