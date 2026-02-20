Trump ordenará publicación de toda la información sobre extraterrestres después de que Obama dijera que “son reales”

Tras declaraciones del expresidente de EE. UU. Barack Obama de que los extraterrestres “son reales”, aunque se haya retractado, el presidente Donald Trump se sumó al debate y anunció una serie de medidas concretas.
Las declaraciones las dio Obama el 14 de febrero en el podcast No Lie del comentarista político progresista Brian Tyler Cohen, durante una sección de preguntas que deben ser respondidas rápidamente por el entrevistado.
Cuando Tyler Cohen preguntó “¿Los extraterrestres son reales?”, el exmandatario aseguró “Son reales, pero no los he visto”. Sin embargo, horas después, Obama aseguró que su respuesta se había dado en el contexto de afán de esa sección del programa, y que no tenía pruebas, sino que se basaba en estadística:
“Estadísticamente el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre los sistemas solares son tan grandes que la probabilidad de que hayamos sido visitados por extraterrestres es baja, y durante mi presidencia no vi ninguna evidencia de que hayan contactado con nosotros. ¡De verdad!”, aseguró.