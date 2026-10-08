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Trump vs. la prensa: CNN, MSNBC y Politico buscan mantener acceso a la Casa Blanca

Los tres medios buscan que una orden judicial garantice su acceso a la sede presidencial, después de que Donald Trump revocara sus acreditaciones en septiembre.

  • CNN, MSNBC y Politico acudieron a un juez federal para solicitar que se mantenga su acceso a la Casa Blanca. FOTO: Getty, Ms Now, Politico, CNN.
    CNN, MSNBC y Politico acudieron a un juez federal para solicitar que se mantenga su acceso a la Casa Blanca. FOTO: Getty, Ms Now, Politico, CNN.
Agencia AFP
hace 5 minutos
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Las cadenas CNN y MSNBC y el medio digital Politico solicitaron el jueves a un juez federal de Washington que prorrogue indefinidamente su acceso a la Casa Blanca.

Los periodistas de estos tres medios fueron readmitidos en la Casa Blanca el 24 de septiembre por decisión del juez, seis días después de que el presidente revocara sus acreditaciones sin previo aviso.

Sin embargo, se les sigue negando el acceso a ciertos eventos en la Casa Blanca o a viajes, concretamente a bordo del avión presidencial Air Force One.

Tras una audiencia de aproximadamente una hora, el juez Timothy Kelly prorrogó hasta el martes su decisión inicial, que expiraba el jueves, de devolver las credenciales de acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico.

Indicó que entonces se pronunciará sobre la petición de los abogados de estos medios de prolongar indefinidamente esa decisión.

La disputa entre la administración de Donald Trump y los tres medios continúa en los tribunales de Washington. FOTO: AFP.
La disputa entre la administración de Donald Trump y los tres medios continúa en los tribunales de Washington. FOTO: AFP.

“El interés público pesa considerablemente a favor de mantener el statu quo, es decir, el restablecimiento del acceso, para que la población siga siendo informada sobre el presidente y su administración”, argumentó Theodore Boutrous, abogado de los tres medios.

Recordó la sorpresa que generó —incluso en el propio entorno del presidente— el anuncio realizado por Donald Trump el 18 de septiembre sobre el bloqueo “con efecto inmediato” del acceso a la Casa Blanca para CNN, MSNBC y Politico, a los que acusó de difundir “información falsa”.

En contexto: ¡No los dejaron entrar! Pese a orden judicial, Trump impide acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca

El representante del gobierno, Michael Velchik, reiteró el jueves argumentos sobre la “seguridad nacional” y la violación de las “normas periodísticas” para justificar la medida de Trump.

“¿Constituye una violación de las normas periodísticas presentar a la administración bajo una luz negativa?”, le preguntó sin embargo el juez, mostrándose escéptico.

En cartas dirigidas a los tres medios, la oficina de prensa de la Casa Blanca les reprochó en particular informaciones de los últimos meses sobre la escasez de municiones de las fuerzas armadas estadounidenses a raíz de la guerra contra Irán.

A mediados de septiembre, el Pentágono terminó reconociendo esa situación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué CNN, MSNBC y Politico fueron expulsados de la Casa Blanca?
Donald Trump revocó el 18 de septiembre las acreditaciones de CNN, MSNBC y Politico y los acusó de difundir “información falsa”. El Gobierno también argumentó razones de seguridad nacional y supuestas violaciones de normas periodísticas.
¿Qué pasó con el acceso de CNN, MSNBC y Politico a la Casa Blanca?
Un juez federal ordenó el 24 de septiembre restablecer temporalmente las credenciales de los tres medios. Sin embargo, sus periodistas todavía tienen restricciones para algunos eventos y viajes, incluido el Air Force One.
¿Qué decidió el juez sobre CNN, MSNBC y Politico y su acceso a la Casa Blanca?
El juez Timothy Kelly extendió hasta el martes la orden que restablece el acceso de CNN, MSNBC y Politico. Después deberá decidir si mantiene indefinidamente esa medida mientras continúa el proceso judicial.
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