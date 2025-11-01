Directora de Inteligencia Nacional de EE. UU. anunció el fin de la política de “cambio de régimen” bajo la administración Trump

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, afirmó en el foro Manama Dialogue, celebrado en Bahréin (Medio Oriente), que la antigua estrategia estadounidense de “cambio de régimen o construcción de naciones” ha llegado a su fin bajo la administración de Donald Trump.

Durante la cumbre organizada por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Gabbard aseguró que “por décadas, nuestra política exterior estuvo atrapada en un ciclo contraproducente e interminable de cambio de régimen o construcción de naciones”.

Lea también: Maduro le pide a Rusia “apoyo logístico” por tensión con EE.UU. en el Caribe

Añadió que dicha estrategia era un “enfoque único para todos”, que consistía en derrocar regímenes, intentar imponer el sistema de gobernanza estadounidense sobre otros, “intervenir en conflictos que apenas se comprendían y marcharnos con más enemigos que aliados”.

Según ella, este enfoque —lejos de traer ventajas— generó trillones de dólares gastados, incontables vidas perdidas y, en muchos casos, la creación de mayores amenazas a la seguridad. Como consecuencia, Estados Unidos buscaría ahora centrarse en la prosperidad económica y pragmática, además de una estabilidad diplomática principalmente en la región.