Trump dice que no está contemplando ataques en Venezuela

El presidente Donald Trump negó este viernes que su gobierno esté considerando ataques militares dentro de Venezuela, tras los reportes publicados por el Wall Street Journal y el Miami Herald que mencionaban posibles ofensivas aéreas contra instalaciones vinculadas al régimen de Nicolás Maduro.
“No”, respondió Trump cuando un periodista, a bordo del Air Force One, le preguntó si planeaba ataques contra el país sudamericano. La declaración se produjo en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que ha alimentado versiones sobre una posible operación de gran escala.